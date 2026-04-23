La película México 86, que llegará a Netflix, se presenta como una de las apuestas más fuertes de la plataforma en la antesala del Mundial 2026. El film recupera el detrás de escena del histórico torneo de 1986 y pone el foco en las decisiones políticas, empresariales y deportivas que permitieron que México organizara por segunda vez una Copa del Mundo. Desde una mirada informativa y con tono satírico, la producción se aleja del relato épico de la cancha para contar lo que ocurrió fuera de ella.

Protagonizada por Diego Luna, la película revisita un punto de inflexión del fútbol mundial, habitualmente ligado al bicampeonato de Argentina, a la figura de Diego Armando Maradona y a jugadas que marcaron época como la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”. Sin embargo, el eje narrativo se corre hacia un protagonista poco conocido: un burócrata mexicano que fue clave para que el país se quedara con la sede tras la renuncia de Colombia.

El avance muestra que la película propone una reconstrucción política y social de los años 80, con referencias directas a la crisis económica, las negociaciones internacionales y el peso de los grandes grupos mediáticos en el fútbol. La historia se apoya en hechos reales y los reformula desde la ficción para mostrar cómo se gestó una de las decisiones más importantes en la historia de la FIFA.

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De qué trata “México 86”: el Mundial contado desde el poder

Ambientada en la década del 80, la película sigue la historia de Martín de la Torre, un funcionario mexicano apasionado por el fútbol que se propone lograr que México vuelva a ser sede de un Mundial. El personaje, interpretado por Diego Luna, se mueve en un entramado de negociaciones políticas, favores cruzados y maniobras que ponen en evidencia cómo se toman las grandes decisiones deportivas.

Según la sinopsis oficial, el film plantea que “no todos los goles se meten en la cancha” y que lo que ocurre fuera del campo puede ser incluso más intenso que un partido decisivo. En esa línea, la historia muestra cómo la candidatura mexicana se construyó a partir de audacia, presión política y acuerdos poco transparentes, en un contexto internacional marcado por la urgencia de la FIFA tras la baja de Colombia como país anfitrión.

El relato incluye el vínculo de Martín de la Torre con figuras clave del poder económico y mediático. Entre ellas aparece Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Televisa, interpretado por Daniel Giménez Cacho, a quien el tráiler presenta como “el hombre más poderoso de México”. La película expone el rol de los medios y el dinero en la consolidación del evento.

El avance también recupera momentos icónicos del Mundial 86, pero siempre como telón de fondo. Las referencias a la final, al triunfo argentino y al impacto global del torneo funcionan como contexto de una historia que busca explicar cómo se llegó hasta ahí, más que revivir lo que pasó en la cancha.

Diego Luna protagoniza "México 86".

En uno de los pasajes del tráiler, el propio Luna, en la voz de su personaje, afirma: "En 1986 se jugó el mejor Mundial de la historia de los mundiales: en México". Esa frase marca el tono de la película y deja en claro que el objetivo no es discutir el resultado deportivo, sino el proceso político que lo hizo posible.

Otra de las líneas destacadas del adelanto refuerza ese espíritu: "Yo me voy a partir la madre para traerle ese Mundial a México, porque eso nunca ha pasado, que un país haga dos veces un Mundial, eso nos va a poner en el mapa".

Producción, reparto y fecha de estreno de “México 86”

México 86 está dirigida por Gabriel Ripstein, quien además coescribió el guion junto a Daniel Krauze. La dupla propone un enfoque que combina sátira, humor negro y reconstrucción histórica para retratar los entresijos del poder detrás del Mundial de 1986.

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Diego Luna no solo encabeza el elenco, sino que también participa como productor ejecutivo del proyecto. La película forma parte de una inversión anunciada por Netflix en agosto de 2025, cuando la plataforma confirmó un plan de más de 1.000 millones de dólares para desarrollar contenidos originales en México.

El reparto incluye a Karla Souza, Álvaro Guerrero, Memo Villegas -quien interpreta a Hugo Sánchez- y Juan Pablo Fernández, entre otros. La diversidad del elenco permite representar distintos sectores del entramado político, empresarial y deportivo de la época.

Uno de los elementos destacados del film es la reconstrucción visual de los años 80. El tráiler muestra oficinas con estética de época, reuniones cerradas, trajes formales y un clima de tensión constante, atravesado por la urgencia de cerrar acuerdos antes de que la FIFA tome una decisión definitiva.

La película se estrenará el 5 de junio en Netflix, apenas unos días antes del inicio del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio. La elección de la fecha refuerza la estrategia de la plataforma de vincular el estreno con la agenda futbolística global.

El tráiler de "México 86"

LT