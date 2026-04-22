El escándalo arbitral de 2002: la sombra sobre Corea del Sur

La Copa Mundial de la FIFA 2002, celebrada en Corea del Sur y Japón, quedó grabada en la memoria colectiva del fútbol por hechos que trascendieron lo deportivo. El desempeño de los árbitros en los partidos del anfitrión asiático generó una controversia sin precedentes.

En los octavos de final, Corea del Sur enfrentó a Italia. El árbitro ecuatoriano Byron Moreno tomó decisiones que fueron objeto de intensas críticas globales. La expulsión de Francesco Totti tras una supuesta simulación dentro del área resultó ser fundamental.

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El partido se tornó cuesta arriba para los italianos, quienes vieron cómo un gol de oro de Damiano Tommasi era anulado por un fuera de juego inexistente. La Azzurra, bajo la dirección de Giovanni Trapattoni, quedó eliminada ante la incredulidad de sus jugadores.

"Lo que sucedió en ese Mundial fue algo que nunca había visto en mi carrera", señaló el propio Totti en diversas entrevistas posteriores, reflejando el sentir del equipo. La prensa italiana calificó aquel encuentro como un robo manifiesto hacia su selección.

Polémicas decisiones arbitrales en cuartos de final

La controversia no se detuvo en los octavos. En cuartos de final, Corea del Sur se midió ante España. El árbitro egipcio Gamal Al-Ghandour fue el protagonista principal de una serie de fallos que perjudicaron claramente al combinado dirigido por José Antonio Camacho.

La prensa italiana calificó aquel encuentro como un robo manifiesto hacia su selección

España logró marcar dos goles durante el tiempo reglamentario, ambos anulados por el trío arbitral. El primero fue invalidado por un supuesto balón fuera de banda antes del centro, y el segundo por una falta inexistente de Iván Helguera en el área pequeña rival.

La frustración de los futbolistas españoles fue evidente al terminar el encuentro. La tanda de penales sentenció la suerte de España, clasificando a Corea del Sur a las semifinales, un hito que, para muchos, quedó marcado por la sospecha de irregularidades arbitrales.

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El historiador deportivo John Foot, en su libro "Calcio: A History of Italian Football", analiza cómo estos eventos fueron percibidos por el público europeo. Para Foot, el arbitraje en ese torneo rompió los estándares de equidad esperados en una cita de alto nivel.

El árbitro asistente que anuló el segundo gol español, Ali Tomusange, fue posteriormente objeto de escrutinio mediático. Las imágenes televisivas demostraron que el balón nunca había traspasado la línea de fondo, invalidando la razón principal de la decisión tomada.

La FIFA, en aquel entonces presidida por Sepp Blatter, enfrentó una presión mediática masiva. Aunque nunca se comprobó una conspiración sistemática, el organismo tuvo que lidiar con una crisis de credibilidad sobre la integridad de sus árbitros durante el torneo.

Corea del Sur finalizó en la cuarta posición del certamen

El caso de Byron Moreno tuvo un desenlace particular. Tiempo después, fue suspendido en su país natal, Ecuador, por irregularidades en partidos locales, lo que alimentó aún más las teorías conspirativas sobre su actuación en el duelo entre Italia y Corea del Sur.

La prensa española, encabezada por diarios como Marca y AS, tituló en sus portadas denunciando la injusticia sufrida en Gwangju. La indignación social en España fue tal que el tema dominó la agenda pública deportiva durante varios meses después del torneo.

Es importante destacar que, pese a las críticas, la FIFA mantuvo los resultados oficiales del Mundial 2002. Corea del Sur finalizó en la cuarta posición del certamen, logrando su mejor desempeño histórico, aunque siempre bajo el manto de estas polémicas decisiones.

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El impacto de estos errores impulsó debates sobre la necesidad de implementar tecnología en el fútbol. La FIFA comenzó años más tarde a introducir mecanismos como el VAR para reducir el margen de error humano en jugadas determinantes para el resultado final.

A más de dos décadas de aquel Mundial, la edición de 2002 sigue siendo recordada como un punto de inflexión. Aquellos partidos no solo cambiaron el destino de Italia y España, sino que también alteraron permanentemente la percepción sobre la justicia arbitral.