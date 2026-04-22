La Fecha 15 del Apertura 2026 dejó una curiosidad histórica, ya que Felipe Anso, juvenil de Aldosivi de Mar del Plata, hizo su debut en Primera División y le marcó un gol a Racing.

La curiosidad de Anso abrió la puerta del Top 10 semanal de Cueste lo que Cueste, reservado en esta oportunidad para destacados futbolistas que debutaron con gol en el Fútbol Argentino.

Casos más recientes como el de Hernán López Muñóz, y también nombres históricos como Javier Saviola, Fabricio Coloccini y Diego Latorre.

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Fabricio Coloccini marcó en su debut oficial, único partido con Boca Juniors

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