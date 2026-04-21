Luego de una segunda audiencia marcada por la sorpresiva declaración de Leopoldo Luque, el neurocirujano acusado por la muerte de Diego Maradona volvió a ampliar su indagatoria este martes. El imputado habló antes del testimonio de los testigos que debieron ser reprogramados, entre ellos el de Gianinna Maradona, una de las hijas del ex futbolista, que en la previa apuntó duramente contra el mèdico.

"¿Se puede ser màs cagòn?", escribió en sus redes sociales la hermana de Dalma, frase que también expresó en el momento en que Luque pidió hablar ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. A raíz de esa decisión, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren habían elegido cancelar a todos los testigo y reacomodarlos en audiencias posteriores.

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En ese sentido, el abogado Roberto Rallín, que forma parte de la defensa del neurólogo junto a Francisco Oneto y Julio Rivas, no descartó que su cliente realice un careo con la hija de Diego y Claudia Villafañe. "Podrìa pasar, pero no lo vemos necesario porque tenemos otros elementos de prueba que no van, pero tampoco lo descartamos como opción”.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, el letrado detalló que Luque está dispuesto a declarar cuando sea necesario para refutar lo que considere mentira y aclarar cuál fue su rol en la relación humana y como médico de Maradona. “Esperamos que los testimonios ayuden a demostrar su inocencia", agregó.

Sin embargo, este martes la jornada comenzó con la solicitud del imputado de manifestarse nuevamente. Luego, se estima la participación del subcomisario Lucas Farías, el comisario general Lucas Borge y luego con Cristian Méndez, quien era director de la Policía Científica al momento de la muerte del campeón del Mundial '86 (el 25 de noviembre de 2020).

Leopoldo Luque, uno de los principales acusados en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

El primero de ellos fue uno de los oficiales que ingresó al country de Tigre donde el "Diez" cursaba una internación domiciliaria; el segundo fue notificado de la descomposición y posterior muerte de Diego; mientras que el tercero realizó una descripción de cómo era el lugar.

Durante la tarde, se espera que Gianinna ingrese a la sala para dar su testimonio. En el proceso de 2025, que terminó nulo tras el "Escándalo del Documental" de la ex jueza Julieta Makintach, habló más de seis horas frente al tribunal. En aquella exposición, sufrió varias crisis de llanto, contó que necesitó ayuda psicológica tras el fallecimiento de su padre y dijo que los días anteriores lo había visto "muy mal".

“Me duele todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo”, expresó en una frase dirigida a Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov, otra de las acusadas. También agregó que le resultó especialmente doloroso “escuchar cómo se referían a él y a la familia”, en los audios que mantenían entre sí los profesionales al hablar sobre él.

Caso Maradona: Luque declaró otra vez

Tras la intervención del fiscal Ferrari, el neurocirujano pidió la palabra por tercera vez y volverá a declarar en el juicio por la muerte de Maradona. En ese contexto, el presidente del tribunal, Alberto Gaig, le señaló que “no se haga costumbre” comparecer en todas las ocasiones que crea necesario.

“Mi declaración anterior fue malinterpretada. Yo aclaré que era amigo y también dije que se me puede llamar médico de confianza y de cabecera”, comenzó diciendo Luque acerca de su vínculo profesional y personal con el ex jugador de Boca y Nápoli. En ese sentido, reconoció haber firmado la copia de la historia clínica de Maradona en la Clínica Olivos, donde fue operado de un hematoma subdural.

Los jueces del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona.

“El paciente hacía uso de su derecho de autonomía. Diego no paraba de tomar alcohol. El consentimiento informado se trata de los riesgos que pueden llegar a haber”, consignó el profesional, al dejar en claro que su idea era "asustarlo un poco" para que entendiera acerca de "los riesgos" que podían llegar a haber.

Sobre su estado de salud, precisó: "Tenía períodos buenos y malos, típicos de un paciente con consumo". Después, Luque puntualizó: “El paciente sale de la Clínica Olivos con criterio para continuar con sus cuidados por adicción. Nunca por el corazón. Quería remarcar el error que comete la Fiscalía al poner en otro contexto un audio. Y pido disculpas, yo no quiero entorpecer el debate, solo contar la verdad”.

Los jueces definieron que declaren los hijos de Diego

Desde la defensa de Cosachov, solicitaron que no declararan los hijos mayores de Maradona, al sostener que fueron responsables de la salud de Diego y que no podrían declarar bajo juramento porque podrían “autoincriminarse”. Los magistrados rechazaron el pedido, luego de las quejas del Dr. Burlando.

“El argumento es materia de otra investigación, no de este juicio y resulta extemporáneo. Corresponde mantener a Gianinna Maradona y al resto de los hijos en calidad de testigos", resolvió Gaig. "Voy a dejar constancias que en el contrainterrogatorio de la defensa no voy a permitir preguntas imputativas" que busquen una presunta responsabilidad penal, indicó el juez.

El fiscal cuestionó a Luque

El fiscal Ferrari cuestionó la declaración que realizó Leopoldo Luque la semana pasada y dijo que iba a reproducir distintos audios para dar cuenta de ellas. Además, sostuvo que el acusado mintió al afirmar que no era el médico de cabecera de Diego Maradona, y exhibió una pericia caligráfica sobre un documento del 1 de septiembre de 2020 del archivo de la Clínica Olivos.

“De mi mayor consideración, yo, Diego Armando Maradona, solicito se le entregue a mi médico personal, Leopoldo Luque, la copia de mi historia clínica”, dice el escrito atribuido al ex deportista.

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