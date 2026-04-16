Juicio por la muerte de Maradona: Luque pidió declarar de forma imprevista y se canceló el testimonio de Gianinna

El neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete profesionales de la salud imputados por la muerte de Diego Armando Maradona, pidió declarar este jueves en el marco de la segunda audiencia del juicio por la muerte del mítico exfutbolista. La solicitud fue realizada de manera sorpresiva, en medio de quejas por parte de los fiscales y las querellas, y obligó a postergar el turno de los testigos programados para esta jornada, entre los que se encontraba Gianinna Maradona, hija del "Diez" y Claudia Villafañe.

Así lo definieron los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, luego de que el pedido de Luque causara malestar al resto de las partes. El médico, que llegó a desarrollar una relación de mucha confianza con Maradona, alegó su derecho a hablar en el momento que quiera cuando el fiscal Patricio Ferrari solicitó que se le priorice el testimonio al médico Juan Carlos Pinto, profesional de la empresa +Vida que certificó la defunción de Diego en el country San Andrés de Benavídez y que actualmente cursa una grave enfermedad.

El nuevo juicio por la muerte Maradona comenzó con cruces y el rechazo al pedido de Luque de televisar el debate

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ante esta decisión, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidieron un receso y señalaron que se debía cancelar la lista de los testigos citados para la mañana. De esta manera, se dictó un cuarto intermedio para que preparen un interrogatorio para el acusado.

Previamente, el abogado Francisco Oneto, que encabeza la defensa del neurocirujano junto a su colega Julio Rivas, solicitó a los magistrados que se sume al proceso oral y público un video de un debate televisivo en el canal TN entre el querellante Mario Baudry, que representa a Verónica Ojeda (ex pareja de Maradona), y el imputado Mariano Perroni, a cargo de coordinar a los enfermeros de la firma Medidom.

Leopoldo Luque en el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona.

"Se profirieron dichos manifiestamente utiles que deben ser incorporados como pruebas. Uno dijo que Luque no tenía ningun tipo de poder sobre Maradona, otra afirmó que se busca avanzar contra otra persona”, comentó el letrado. En esa línea, sumó: "Pido que se recepcione y libre oficio a la producción del programa para que acompañe el tape o ingresar a Youtube y acreditarlo; entiendo que este tipo de prueba documental es admisible a este tipo de juicio”.

El fiscal adhirió al pedido de Oneto pero sostuvo que sólo deberían incorporarse los dichos del imputado y no los de su abogado, Miguel Ángel Pierri, ni los de Baudry. Por su parte, Fernando Burlando, asesor legal de Dalma y Gianinna Maradona, respaldó el planteo de Ferrari y calificó de "ridículo" la solicitud de la defensa de Luque.

Martín Montalto, otro de los defensores del jefe de enfermeros, se opuso y mencionó que “le parecía una locura”, mientras que Nicolás D'Albora, abogado de Nancy Forlini -coordinadora de la prepaga Swiss Medical- también rechazó el planteo. Finalmente, el tribunal resolvió no avanzar con el pedido. "Los testimonios vertidos en los medios de comunicación contituyen dichos extrajudiciales y carecen de fundamentos para ser introducidos", argumentaron los jueces.

Noticia en desarrollo...