Gianinna Maradona declarará en el juicio y vuelve a apuntar contra el equipo médico que atendía a su padre

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves una jornada clave con la declaración de testigos centrales en los Tribunales de San Isidro. Entre ellos estará Gianinna Maradona, quien deberá presentarse ante el tribunal en el marco del proceso que investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual del exjugador.

La audiencia está prevista para este jueves, con inicio a las 10 de la mañana y extensión hasta las 17 horas, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

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La convocatoria de los testigos fue realizada por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes notificaron a las partes con al menos 24 horas de anticipación, tal como había sido solicitado por los magistrados.

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En este contexto, la declaración de Gianinna Maradona aparece como uno de los momentos más esperados del debate.

En una exposición anterior, realizada el 13 de mayo de 2025, la hija del exfutbolista sostuvo que fue “convencida” de que su padre necesitaba una internación domiciliaria luego de la cirugía por un hematoma subdural en la Clínica Olivos. Sin embargo, también reconoció que en ese momento lo vio “muy mal”, lo que refuerza las dudas sobre las decisiones médicas tomadas en torno a su tratamiento.

En esa misma línea, la joven cuestionó con dureza al entorno sanitario que tenía a cargo la atención de su padre. Apuntó directamente contra el médico personal Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, a quienes responsabilizó por el manejo de la situación. “Me duele todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo”, expresó, en una frase que resume el eje de su planteo. También agregó que le resultó especialmente doloroso “escuchar cómo se referían a él y a la familia”, marcando un fuerte cuestionamiento humano además del médico.

Otro de los testimonios relevantes será el del policía Lucas Farías, quien fue el primer efectivo en ingresar a la vivienda del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, donde Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020.

En su declaración previa, Farías describió una escena impactante. Al ingresar al domicilio, señaló que vio a Claudia Villafañe hablando por teléfono en la cocina, y luego se dirigió hacia una habitación contigua. Allí observó en la cama un “bulto prominente” cubierto, que posteriormente identificó como el cuerpo de Maradona. El efectivo explicó que decidió preservar la escena, en parte por tratarse de la víctima y por la relevancia del caso, y reconoció que la situación le generó sorpresa e impacto.

También está previsto que declare el médico Juan Carlos Pinto, quien fue el profesional que llegó en la ambulancia de la empresa +Vida hasta la localidad de Benavídez y realizó el certificado de defunción.

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Según su testimonio, el estado del cuerpo era alarmante, contó que Maradona se encontraba “hinchado” e “irreconocible”, una descripción que quedó incorporada como parte de la evidencia en la causa.

El proceso judicial busca determinar cómo fueron los últimos días de Maradona, qué tipo de atención médica recibió y si hubo negligencia o abandono por parte de quienes estaban a cargo de su cuidado. En ese marco, el eje del debate gira en torno a la modalidad de internación domiciliaria, una decisión que hoy está bajo cuestionamiento.

RG