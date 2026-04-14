El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, un proceso que por momentos parecía difícil de volver a llevarse a cabo, finalmente comienza este martes en los Tribunales de San Isidro. Siete de los ocho profesionales de la salud imputados por su fallecimiento volverán a sentarse en el banquillo de los acusados, luego de la nulidad del primer debate por el "Escándalo del Documental", protagonizado por la ex jueza Julieta Makintach, en mayo del año pasado.

El caso por el presunto "homicidio simple con dolo eventual" del exfutbolista, delito que tiene una pena en expectativa de entre ocho y 25 años, iniciará de cero el debate. Si bien la etapa de instrucción está cerrada, todo lo relativo al primer juicio no tendrá ningún valor: el año pasado, entre marzo y mayo, llegaron a realizarse 21 audiencias, donde pasaron más de 40 testigos ante los jueces del Tribunal Oral Criminal Nº3, Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y la ya mencionada Makintach, que actuaba como vocal subrogante.

Escándalo y nulidad: el segundo juicio por la muerte de Maradona inicia tras la destitución de la jueza Makintach

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Durante aquellas jornadas, se exhibieron fotografías del día de la muerte y la autopsia del entonces director técnico de Gimnasia de La Plata, se reprodujeron audios de conversaciones de los imputados, se llevaron a cabo allanamientos como nuevas medidas de prueba y hasta se concretó la detención del ex jefe de seguridad del astro de Boca y el Nápoli, Julio César Coria. Sin embargo, nada de eso actualmente tiene validez.

La primera lista de testigos incluía 192 nombres, entre médicos, amigos y familiares del astro del fútbol y periodistas, pero con el fin de que este nuevo proceso se concrete con celeridad, se redujo a 92. La acusación está a cargo otra vez de los fiscales generales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes sostienen que hubo negligencia por parte de los profesionales y que Maradona habría sido dejado en "situación de desamparo".

El abogado Fernando Burlando junto a Dalma y Gianinna Maradona.

Los acusados, cuyas defensas realizaron múltiples planteos antes del comienzo del segundo debate, llegan libres al juicio. Ellos son el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos "Charly" Díaz; Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga que fue contratada; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; y su jefe, Mariano Perroni, coordinador de Medidom. Existe una octava imputada, Gisela Dahiana Madrid, la única que será juzgada más adelante en un juicio por jurados.

Los últimos días de Diego Maradona

El 3 de noviembre de 2020, poco días después de cumplir los 60 años, Maradona fue sometido a una cirugía tras detectarse, mediante una resonancia magnética, un hematoma subdural crónico en el hemisferio izquierdo de su cerebro. Ingresó al quirófano a las 21 y la operación, realizada en la Clínica Olivos de Vicente López bajo la supervisión de su médico personal, Leopoldo Luque, finalizó poco después de las 22.20.

Días más tarde, fue trasladado a una vivienda ubicada en el barrio San Andrés, en la localidad de Benavídez, partido de Tigre, donde inició su proceso de recuperación. Tanto su equipo de salud como su entorno cercano optaron por esa modalidad a la espera de definir un tratamiento orientado a su rehabilitación por el consumo problemático de alcohol y la dependencia a los fármacos.

La casa, de dos plantas, contaba con una sala que conectaba a la cocina mediante un biombo, espacio que fue acondicionado de manera improvisada. Durante el primer juicio se puso en debate si se trataba de una suerte de internación domiciliaria, como siempre se dijo, o un tipo de acompañamiento médico de menor complejidad.

El primer juicio por la muerte de Diego Maradona.

Si bien el lugar disponía de una cama, una silla higiénica, y otros elementos básicos, además de medicación, sueros y gasas, no contaba con la aparatología necesaria para responder ante una eventual urgencia médica, como un tubo de oxígeno o un desfibrilador. El 25 de noviembre, el campeón del Mundial 1986 fue encontrado sin vida, lo que dio origen a la investigación judicial.

El ícono de la Selección Argentina murió por "un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada", pero el informe sobre su salud mostró que, además de sus adicciones, padecía cirrosis, enfermedad renal crónica, deterioro neurológico crónico y probables enfermedades psiquiátricas, entre otras afecciones. La Fiscalía plantea que existió negligencia en su cuidado, mientras que las defensas de los imputados insisten en que no hubo delito porque su cuadro era complejo.

Los 7 acusados por la muerte de Maradona

La imputación por "homicidio simple con dolo eventual" implica que, si bien no habrían tenido la intención directa de provocar la muerte del exdeportista, sí habrían sido conscientes de que su accionar, o la falta de él, podía derivar en un desenlace fatal. Entre los acusados, uno de los nombres más comprometidos es el de Luque, médico de cabecera de Diego y quien mantenía un vínculo de extrema confianza con él.

El neurocirujano, que años después del hecho sorprendió con su cambio físico al presentarse en los Tribunales de San Isidro, fue quien avaló la intervención quirúrgica en la Clínica Olivos, Según distintos testimonios, también impulsó la opción de la internación domiciliaria.

La psiquiatra Agustina Cosachov también ocupa un lugar central en la investigación. Era una de las que seguía de cerca la evolución del "Diez" y era la responsable de indicar la medicación. Está acusada de supuestamente haber administrado de manera inadecuada los psicotrópicos y de haber firmado un certificado de una consulta que, según la causa, no se habría realizado.

Agustina Cosachov y Leopoldo Luque.

El psicólogo Carlos Díaz, que se incorporó al tratamiento pocas semanas antes del fallecimiento por recomendación del entorno legal de Maradona, es señalado por haber desestimado la necesidad de una internación en un centro de rehabilitación adecuado y por presuntamente haber transmitido información distorsionada a la familia sobre el estado de salud.

El grupo de imputados se completa con otros cuatro profesionales vinculados a la atención domiciliaria. Forlini, de la empresa Swiss Medical, fue la encargada de coordinar la internación en la vivienda de Benavídez y de conformar el equipo tratante. Di Spagna debía supervisar el estado general del paciente y realizar el seguimiento de su evolución, siendo consultado de manera frecuente por el resto del equipo a través de un grupo de Whatsapp.

Por último, Perroni, estaba a cargo de coordinar a los enfermeros de la firma Medidom, como a Almirón, que fue uno de los responsables de la atención cotidiana del paciente junto a Madrid.

El juicio que no fue: el escándalo de Makintach

Que el primer debate que se desarrolló en el TOC Nº3 sanisidrense no tenga validez, significa que los testigos deberán declarar nuevamente y que todo lo que dijeron hace un año atrás no puede ser contrastado. También se deberán presentar otra vez las pruebas recolectadas durante la instrucción de la causa, lo que seguramente derive en nuevas estrategias de las partes.

El primer juicio fue anulado debido a la recusación que hicieron los fiscales, las querellas y los defensores a la jueza Makintach, luego de que se descubriera que estaba participando de una serie documental acerca del juicio por el fallecimiento de Diego Maradona, mientras el proceso estaba en curso. El proyecto audiovisual iba a llamarse "Justicia Divina", tenía el guion listo y ya se había filmado un adelanto.

La ex jueza Julieta Makintach.

La subrogante ofreció una entrevista en su despacho, fue filmada caminando por los pasillos del edificio judicial y se grabaron escenas de las audiencias en el interior de la sala sin el conocimiento de las partes. En la primera jornada de marzo, un equipo ingresó con una cámara y micrófonos sin autorización y registró diversas situaciones, con el objetivo de documentar todo.

El abogado Julio Rivas, uno de los defensores de Luque, denunció que fue contactado por la cadena británica BBC para ser entrevistado acerca del proyecto, cuya existencia ya había trascendido en Inglaterra, donde se buscaba financiamiento para llevarlo a cabo completamente. Por eso, fue el primero en pedir la recusación de la jueza.

Otra situación llamativa ocurrió cuando Makintach, ex titular del TOC N°2 , se sentó en el centro del estrado y ocupó el lugar de Savarino, quien era el presidente del debate y uno de los jueces naturales de ese tribunal. Después de que los fiscales exhibieran las pruebas en su contra, sus colegas aceptaron su recusación y la nulidad del juicio. Meses después, todo esto derivó en un jury de enjuiciamiento donde, por unanimidad, se decidió la destitución de la magistrada.

El nuevo debate

Los jueces del nuevo juicio son Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, que integran el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 del departamento ubicado en la Zona Norte bonaerense, quienes fueron elegidos por sorteo. Las audiencias serán los martes y jueves, desde las 10 y hasta las 17, con la acusación a cargo de los Dres. Ferrari e Iribarren.

En el proceso, los distintos integrantes de la familia Maradona cuentan con representación legal propia. Dalma y Gianinna Maradona están asistidas por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola; Diego Jr. es representado por Eduardo Ramírez, Luis Casanova y Luis Rey; Jana Maradona, por Gustavo Pascual y Félix Linfante. En tanto, Verónica Ojeda, en representación de su hijo Diego Fernando, tiene como letrados a Mauro Baudry y Marcelo Censori, y las hermanas del exfutbolista (Ana, Rita y Nora) tienen la intervención de Pablo Jurado.

Por el lado de los acusados, Luque es defendido por Rivas y Francisco Oneto; Agustina Cosachov cuenta con la asistencia de Vadim Mischanchuk; y el psicólogo Carlos Díaz es representado por Diego Olmedo y Hernán Guaitia. A su vez, Mariano Perroni tiene como abogados a Miguel Ángel Pierri y Martín Montalto.

En cuanto al resto de los imputados, el enfermero Ricardo Almirón es defendido por Franco Chiarelli; Nancy Forlini por Nicolás D’Albora y Agustín Varela; y el médico clínico Pedro Di Spagna dispone de la defensa oficial a cargo de María Julia Marcelli.

FP