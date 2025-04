En medio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, donde se investiga si existió o no negligencia por parte de los profesionales de la salud que estuvieron a cargo de su cuidado, Agustina Cosachov, una de las imputadas, estuvo en el centro de las noticias en las últimas horas. La psiquiatra emitió un contundente descargo luego de que circularan chats privados que decían que habría mantenido relaciones sexuales con su cliente. Las conversaciones fueron difundidas por Verónica Ojeda, expareja del Diez y madre de su hijo menor.

La mamá de Dieguito Fernando publicó una serie de mensajes entre Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, que también está acusado por "homicidio simple cometido mediante dolo eventual" en el proceso que se desarrolla en los Tribunales de San Isidro. Allí, el profesional especializado en el tratamiento de adicciones le dijo: "Te garch**** al gordo, sinvergüenza!!!!". Y la mujer le respondió: "Y bueno, jaja, terapia es terapia. Cada uno con su técnica, jaja".

Sin embargo, Ojeda sostuvo que "estaba al tanto" de la situación en ese momento, y señaló en declaraciones al canal TN que los dos involucrados en la conversación “decían barbaridades” sobre su persona. En esa línea, también apuntó contra el neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera del entonces entrenador de Gimnasia de La Plata y quien tomó la decisión de operarlo de un hematoma subdural.

Además, poco antes del fallecimiento de Maradona, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 mientras se encontraba en una internación domiciliaria en un barrio privado de Tigre, se habían filtrado audios comprometedores entre Luque y Cosachov, en los que hablaban de forma polémica sobre la salud de Maradona. "Se va a cagar muriendo el gordo, no sé lo que hizo", fue una de las frases que trascendió.

Ante esta nueva situación, desatada por las revelaciones de Ojeda, el Dr. Vadim Mischanchuk, abogado de Cosachov en el juicio por la muerte del campeón del mundo en México 1986, afirmó que fue una "conversación irónica" entre los profesionales e insistió en que "no hubo una relación personal" entre su clienta y el paciente.

El letrado desmintió la supuesta relación de ella con Maradona e indicó que todo "comenzó a partir de un programa de televisión", donde el periodista Jorge Rial había revelado quien era la "nueva mujer" del astro Argentino. "Esos días fueron todo un show. A partir de eso se dio lugar a la conversación irónica entre Díaz y Cosachov", declaró a la agencia NA.

El descargo de Cosachov: "Fue sarcástico"

“Frente a las versiones falsas que circulan en distintos medios, me veo obligada a expresarme públicamente. No suelo hacer declaraciones, pero en esta ocasión la gravedad de la mentira difundida, el dolor que genera en mí y en mi familia, mi imagen profesional e incluso la figura del Sr. Diego Armando Maradona me veo obligada a aclarar lo siguiente por esta vez”, aseguró Cosachov a través de diferentes mensajes que compartió en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la psiquiatra precisó: “Es absolutamente falso y profundamente injusto lo que se dice sobre una supuesta relación íntima con mi paciente. Jamás mantuve, ni mantendría, otro tipo de vínculo con un paciente que no sea estrictamente médico/paciente. Esto aplica no solo para el Sr. Maradona, sino a cada uno de mis pacientes, a quienes respeto profundamente”.

Sobre los chats difundidos, la mujer explicó que fueron "sacados de contexto" y corresponden a un diálogo privado y "claramente sarcástico" con un colega. En ese sentido, insistió: "Entiendo que este diálogo privado, que jamás debió hacerse público, pueda prestarse a malas interpretaciones. Pero es fundamental que se comprenda que se trató de una conversación íntima e informal con un colega".

Cosachov fue en línea con su abogado y detalló que los chats datan de noviembre de 2020, momento en que algunos medios periodísticos insinuaron una relación sentimental con Maradona, lo que generó rumores que, según ella, resurgen y se tergiversan en la actualidad. “Me resulta profundamente ofensivo y denigrante lo que se está difundiendo. Pido respeto. No solo por mí, sino por quien fue mi paciente: el Sr Diego A. Maradona y su memoria, haciéndolo extensible a todas las personas”, agregó.

Por último, la psiquiatra lamentó la difusión de este tipo de información y cerró: "No podemos seguir normalizando el lenguaje humillante y la violencia mediática. He tolerado en silencio muchas cosas, pero esta vez el dolor y el agravio son demasiado grandes para callar. Que se haga justicia. Sin mentiras. Sin manipulación. Sin juego sucio".

