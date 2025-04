Este jueves se llevó a cabo una nueva audiencia del juicio donde se investiga la muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, donde declararon cinco médicos que coincidieron en que no era necesario operar al exfutbolista por un hematoma subdural que tenía en la cabeza, lo que complicó la situación del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete imputados en la causa. Además, Verónica Ojeda, la ex del "Diez", decidió no continuar con su testimonio en esta jornada.

Luque, que además era el médico de cabecera del entonces entrenador de Gimnasia de La Plata, fue señalado como la persona que decidió operarlo 20 días antes de su muerte. Todo esto a pesar de que varios profesionales habrían advertido que el cuadro no era urgente y no requería de la intervención quirúrgica.

El primero en hablar fue el traumatólogo del Lobo platense Flavio José Tunessi, quien expuso ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, que la Clínica Ipensa, donde Maradona estuvo internado entre el 2 y 3 de noviembre, que el cuadro no era quirúgico. Esto ocurrió días después de su cumpleaños número 60, el 30 de octubre, cuando se lo vio desmejorado al recibir un reconocimiento.

Esta negativa llevó a Luque a pedir su traslado a la Clínica Olivos. “No lo vi bien, lo vi adelgazado, caído, no era el que estábamos acostumbrados a ver. Tenía pocas ganas, poco ánimo. Estaba en el banco de suplentes y me dijo ‘no estoy bien’ ”, contó Tunessi acerca del día en que se realizó el homenaje en la cancha de Gimnasia.

Horas después Maradona llegó a la clínica y fue sometido a varios estudios, los cuales confirmaron que tenía "un hematoma subdural considerado pequeño, leve”, según expresó.

El neurocirujano Leopoldo Luque durante la primera audiencia del juicio.

Los médicos Marcos Correa, Guillermo Burry y Martín Cesarinni, fueron los tres profesionales que intervinieron en la evaluación y coincidieron en que el hematoma era "crónico", por lo que no signficaba una emergencia al no ser la causa que le producía ese cuadro clínico. "Lo encontré con depresión, pero nada significativo. Mi impresión es que fue Luque el que decidió trasladarlo”, sostuvo Correa.

Por su parte, Burry, encargado de Neurología en Ipensa, afirmó: "Sobre el hematoma definí una conducta expectante. Es decir, que se le dé medicación, que lo vea el clínico, el cardiólogo y hacer un seguimiento neurológico. Hay hematomas que con tratamientos médicos pueden ser reversibles. Para mí no había emergencia”.

"Le dije a Luque que en el sanatorio no se iba a operar a ese paciente. Si era de urgencia, estaban las condiciones para operarlo. Pero para nosotros no era el momento porque había otras prioridades y el paciente no estaba compensado”, recordó sobre ese momento.

La Fiscalía sigue recolectando pruebas con el fin de determinar la responsabilidad penal que podrían tener los siete imputados en esta causa, donde se acusa por "homicidio simple cometido mediante dolo eventual" a Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Almirón.

La declaración de Verónica Ojeda

Tras la audiencia de este martes, hubo una reunión entre los abogados y los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren donde consensuaron que Verónica Ojeda, expareja del "Diez" y madre de su hijo menor, Dieguito Fernando, no continúe con su testimonio

Verónica Ojeda.

La mujer señaló que conoce a tres de los acusados por el delito de "homicidio simple con dolo eventual": Luque, Cosachov y Díaz. En este sentido, criticó a Luque por haberse tomado una foto "cholula" con Maradona tras la operación, mientras que acusó a Cosachov de haberla "usado" y dijo que el psicólogo tenía un vocabulario que no correspondía para referirse al alcohol: "Él llegaba y decía que Diego no tenía que tomar chupi, no usaba la palabra alcohol. De esa forma se dirigía a la familia".

Ojeda recalcó que el neurocirujano no fue honesto sobre la cirugía porque "se enteraron que otros médicos la realizaron": "Nos dijo que fue un éxito, pero nos mintió. Es una vergüenza".

Con respecto a la casa del barrio privado ubicado en Tigre, donde el campeón del Mundial de México 1986 pasó sus últimas semanas, describió que estaba sucia y "no se encontraba en condiciones para una internación domiciliaria" dado que "había olor a pis y caca" en la habitación de Maradona. "Lo vi a Maradona dos días antes de la muerte. Estaba hinchado", concluyó.

