Tres peritos de la Policía Científica declararon este martes en la séptima audiencia del juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona. Durante su testimonio, uno de los expertos manifestó que la autopsia reveló que en el cuerpo del exjugador no se hallaron drogas ni alcohol, pero sí había un cuadro avanzado de cirrosis.

Según informaron fuentes del caso a Noticias Argentina, el médico tanatólogo y especialista en medicina legal, Alejandro Vega, y los peritos de la Policía Científica, Silvana De Piero y Ezequiel Ventosi concurrieron al Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro y comparecieron ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach.

La casa donde murió Diego Armando Maradona, el eje en la quinta jornada del juicio

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En sintonía con la declaración del médico Carlos Mauricio Cassinelli y de Federico Corasaniti, Vega subrayó que el corazón del exjugador estaba "excedido de tamaño" y pesaba unos 503 gramos, cuando lo normal es el órgano de una persona de 60 años ronde entre 250 y 300 gramos. Al respecto, el especialista indicó que el corazón tenía "una isquemia de larga data", producto de la ausencia de irrigación y oxígeno.

Por su parte, Ventosi resaltó que durante la autopsia al cadáver no se encontraron rastros de alcohol y drogas tras las muestras de sangre y orina. Sin embargo, se detectó un "cuadro avanzado de cirrosis", un diagnóstico ratificado por Silvana De Piero. "El riñón tenía la función alterada y el corazón tenía líquido, estaba edematizado", agregó la facultativa, al tiempo que señaló: "El edema es acumulación de agua en las células y lo encontramos en el cerebro, el corazón y los pulmones".

En paralelo, Fernando Burlando, el asesor de Dalma y Gianinna, le confirmó a Noticias Argentinas que este jueves prestarán declaración testimonial Ana, Rita y Claudia, tres hermanas de "Pelusa", y Verónica Ojeda, madre de Diego Fernando.

Además, se incorporaron por lectura los testimonios de Alfredo Cahe, fallecido en 2024, que sostuvo ante los fiscales: “Hubo negligencia. Para mí, Diego tendría que haber quedado internado en terapia intensiva”. “Cualquier médico que trataba a Maradona lo primero que debía tratar era el corazón: era de público conocimiento los problemas cardíacos de Diego. Él presentaba hipertensión arterial y arritmia frecuentes por lo que cuando permanecía internado le poníamos una sonda y así le calmábamos la arritmia”, indicó, apuntando directamente contra Leopoldo Luque.

“Por su cuadro cardíaco, había que controlarlo obviamente todos los días. Cada cuatro o seis horas como máximo. La patología cardíaca requiere una hidratación continua, después se ve si se anticoagula o no. Y por último, que no haya complicaciones. Es muy simple detectar que hubo negligencia; nunca fue controlado”, expresó. También se incluyó la declaración de Carlos Benjamín Alvarez, quien confirmó en 2021 que en la autopsia no se encontraron rastros de medicación cardíaca, pese a que se trataba de un paciente con un funcionamiento del corazón del 27%.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: el impactante cambio físico de Leopoldo Luque, el último médico del ídolo

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren acusaron por el delito de "homicidio simple con dolo eventual" al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y la coordinadora de la Swiss Medical (prepaga que ofrecía servicios médicos a Maradona en Tigre) Nancy Edith Forlini. En tanto, la enfermera Gisela Dahiana Madrid irá a un juicio por jurados populares durante el segundo semestre.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal sospechan que el personal de salud actuó con negligencia médica, ya que no habrían cuidado al oriundo de Villa Fiorito y, por ende, no evitaron su deceso. Al respecto, cuestionan que no había aparatología médica adecuada en el domicilio para tratar cualquier tipo de descompensación que pudiera sufrir Diego y que no le daban medicamentos para sus problemas de corazón, a pesar de lo señalado por los especialistas.

La declaración de los médicos

En la última audiencia, dos médicos que realizaron la necropsia del astro futbolístico destacaron que el cadáver presentaba "un corazón agrandado con grasa en las paredes y mucho líquido en los pulmones". En esa línea, Cassinelli indicó que "Pelusa" falleció como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada", al tiempo que se detectó una "miocardiopatía dilatada".

El profesional reforzó que el jugador "tenía mucho líquido en los pulmones, abdomen y un corazón agrandado" y que la casa ubicada en Tigre no contaba con aparatología médica, algo que se tendría que haber "determinado antes de su externación".

Por su parte, el médico legista Federico Martín Corasaniti, quien se encuentra radicado en España, fue el segundo facultativo que declaró vía Zoom sobre la operación y fue por la misma línea que su colega. "Tenía espuma, livideces y el abdomen estaba tenso", precisó sobre la cirugía, mientras que describió "el cadáver estaba edematizado", es decir, hinchado debido a la acumulación de líquidos en los tejidos.

MB/Gi