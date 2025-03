Uno de los médicos que realizó la autopsia al cuerpo de Diego Armando Maradona señaló este jueves, durante la sexta audiencia por el juicio que investiga su muerte, que "tenía mucho líquido en los pulmones" y "un corazón agrandado". También declaró el jefe de los enfermeros que lo asistían, afirmando que nunca lo conoció. Mario Baudry, representante legal de Diego Fernando Maradona, apuntó más temprano contra su colega Matías Morla, quien se encarga legalmente de representar al ex campeón del mundo con la Selección Argentina.

Quienes asistieron este jueves al Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro escucharon el testimonio del médico Carlos Mauricio Cassinelli, quien destacó que Maradona falleció como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada", al tiempo que detectó una "miocardiopatía dilatada".

Casinelli afirmó también que la víctima tuvo una agonía de 12 horas antes de fallecer. Frente a las preguntas de los jueces, que tratan de reconstruir qué sucedió el 25 de noviembre de 2020, recordó que ingresó a la habitación del paciente alrededor de las 15: "El cuarto estaba tabicado y a oscuras. Diego estaba tapado con una sábana y boca arriba". "No había aparatología médica, algo que se tendría que haber determinado antes de su externación", agregó.

Sobre la aparatología, uno de los defensores le preguntó si se tendría que haber realizado antes y el médico detalló que "por las condiciones de Maradona, sí". Además, Cassinelli resaltó que en la habitación de la residencia del barrio San Andrés encontró "botellas de agua", "sandwiches de miga" y unas "talitas".

Durante su testimonial, el fiscal Cosme Iribarren le realizó distintas preguntas con respecto a la necropsia y se mostraron distintas imágenes de la operación realizada el día del deceso.

Habló el jefe de los enfermeros: "No había indicación de control de signos vitales"

Mariano Perroni, otro de los acusados en el juicio que se desarrolla en el Tribunal de San Isidro, dijo no saber por qué está imputado, ya que no conoció al futbolista.

En diálogo con Noticias Argentinas, Perroni contó cómo atraviesa esta imputación y su situación en la causa: "La verdad es que difícil todos los días, desde que empezó todo esto y más en esta parte del juicio".

"Hoy por hoy no entiendo el nivel de la acusación, ni de la condena, ni de los puntos en particular de los cuales me acusan. No conocí a Maradona, ni antes de que esté en los cuidados domiciliarios, ni durante. Nunca ingresé al domicilio", expuso.

Diego Maradona, el juicio: la declaración comprometedora de su hija Jana y la detención de un custodio por falso testimonio

En este marco, remarcó que no comprende por qué está imputado: "Es una buena pregunta, la cual no sé la respuesta. No entiendo cómo los fiscales llegan a este nivel de acusación con cosas que dicen que hice, las cuales no son ciertas".

Perroni era el coordinador de los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid, y quien debía encargarse de que cumplan el horario y que ninguno se vaya sin que el otro esté.

Al ser consultado sobre la atención médica que recibió el futbolista fallecido en noviembre de 2020, el acusado destacó: "Ellos cumplieron los pedidos de las médicas, que era que Maradona tome la medicación en horario, no se automedique, y si tenía requerimiento de alcohol, avisarle a la psiquiatra, ‘mirá, está pidiendo alcohol’. No había indicación de control de signos vitales, los cuales se tomaban solo cuando se podían".

El abogado Baudry pone el foco en Matías Morla, apoderado de Maradona

El abogado del hijo menor de Diego Maradona, Mario Baudry, habló durante el desarrollo de la audiencia en la puerta del edificio judicial de San Isidro y fue consistente sobre la involucración de quien era apoderado del 10, Matías Morla.

"A cada testigo que viene, el Tribunal le pregunta por Matías Morla", aseveró el letrado. "Independientemente de lo que yo pida o no, lo va a determinar el magistrado, pero lo importante de esto es que el tribunal, a cada testigo que viene, le pregunta por Matías, lo cual no es menor, algo deben estar pensando", manifestó.

Baudry fue consultado sobre un momento de la declaración de Jana Maradona, hija del ex técnico de la Selección Argentian, donde la joven recordó que le pidieron que no se acerque a su padre y, frente a este testimonio, explicó: "La doctora Cosachov y Díaz le recomiendan que, como Diego estaba depresivo, que por favor nadie vaya a la casa hasta tanto él necesitara de su familia".

"Verónica, que conocen el carácter que tiene, fue a verlo igual porque Dieguito tiene autismo, con lo cual tenía una condición que necesitaba ver a su papá y tocarlo. El 23 de noviembre el chico entró a la habitación y Diego estaba sin bañarse, había mucho olor, pero se abrazaron y estuvieron así como cinco minutos", destacó.

En este marco, recordó que "al día siguiente llovió muchísimo", por lo que Verónica Ojeda avisó que iba a pasar el 25: "Ese día, cuando se estaba preparando para ir, fue que se enteró a través de Jorge Rial de que Diego estaba muerto".

