En otra jornada del juicio por la muerte de Diego Maradona que se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro, su hija Jana prestó declaración sobre el cuerpo médico que atendía al jugador campeón del mundo con la Selección Argentina y afirmó que nunca vio una ambulancia en la casa donde se encontraba recuperándose de manera domiciliaria. Antes, fue detenido el jefe de la custodia por presunto falso testimonio y posible peligro de fuga.

"Después de la operación estuvo algunos días en terapia intensiva y lo controlaban los médicos de la clínica. En un momento, nos piden una reunión para entender qué íbamos a hacer después. Nos ofrecen dos caminos: una internación en una clínica de rehabilitación que iba a estar 24 hs controlado por médicos, o una domiciliaria", sostuvo Jana, manifestando que el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov se presentaron como "médicos de cabecera" de su padre cuando los conoció.

"Hubo un Zoom con la gente de Swiss Medical. Ahí dijeron que ellos estaban preparados, que iban a tener máquinas, pero yo en la casa no vi demasiado de aparatos médicos. No vi nada. Nunca vi una ambulancia", acusó.

En otro pasaje de su declaración, reveló cómo fue el momento donde se enteró de la muerte de Maradona. "El 25 de noviembre llamé a (Christian) Pomargo y le dije que iba a ir. Yo vivo a 40 minutos, entonces me pedí un auto. En el medio del camino, el papá de una amiga me mandó un mensaje y me dio el pésame", develó emocionada.

Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz, informó que quedó detenido Julio César Coria, el jefe de seguridad del ex jugador en la vivienda del country San Andrés, quien habría incurrido en contradicciones durante su declaración.

Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, votaron por mayoría su aprehensión por posible peligro de fuga, aseguró el letrado a NA.

El pedido fue formulado por Fernando Burlando, asesor de Dalma y Gianinna Maradona, y el fiscal Patricio Ferrari, que caratuló el caso como "homicidio simple con dolo eventual" e imputó a Díaz, a Luque, Cosachov, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

Coria fue la persona que le hizo respiración boca a boca a Maradona el 25 de noviembre de 2020, el día de la muerte del ex jugador ocurrida en la residencia del barrio cerrado situado en el partido bonaerense de Tigre.

Durante su declaración, el hombre afirmó que observó a Cosachov realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar a Maradona, una dato que nunca comentó en otras oportunidades. Además, Burlando solicitó que se lleve a cabo una causa paralela por falso testimonio, pero el juez Savarino determinó que se leyeran declaraciones previas.

"Cosachov le hizo maniobras en el pecho, en ese momento no me habré acordado", sostuvo Coria con respecto a sus otras comparecencias.

El asesor de las hijas de Claudia Villafañe peticionó que se ordene la aprehensión ante la comisión de un delito en flagrancia al igual que los representantes del Ministerio Público Fiscal. Luego de un cuarto intermedio, las magistradas Di Tomasso y Makintach, a diferencia de Savarino que votó en contra, solicitaron que Coria sea arrestado.

