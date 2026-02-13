Luego de la anulación del primer juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y el "escándalo del documental" de la destituida jueza Julieta Makintach, se espera por el inicio del nuevo debate oral, fijado para el próximo 17 de marzo. Sin embargo, la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque solicitó la suspensión del proceso mientras aguardaba por una definición clave, pero recibió un duro revés.

Luque, quien fue el médico de cabecera del también exentrenador de la Selección Argentina y Gimnasia de La Plata, es uno de los imputados de “homicidio simple con dolo eventual” junto a otros seis profesionales de la salud: la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de la prepaga, Nancy Forlini; el médico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni. Además, hay una octava acusada, la enfermera Dahiana Madrid, que irá a un juicio por jurados.

El juicio por la muerte de Maradona se reanudará el año que viene: qué resolvieron los jueces

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La posibilidad de que Madrid fuera juzgada por un jurado popular fue definida antes del inicio del primer debate técnico, el pasado 11 de marzo de 2025, en el que empezó a evaluarse si existió o no negligencia por parte de los otros siete imputados. Ese primer proceso estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, pero tras la aparición de videos que indicaban que Makintach habría estado participando de un documental sobre el desarrollo del mismo, se decidió su recusación y la nulidad de todo lo actuado.

A principios de junio, Luque pidió ser juzgado mediante un juicio por jurados, solicitud que fue rechazada por el TOC Nº7 sanisidrense, que salió sorteado para llevar adelante el nuevo proceso. Ahora, sus abogados, Julio Rivas y el mediático Francisco Oneto, apelaron la confirmación del segundo debate oral, ya que esta decisión no se encontraba firme.

Leopoldo Luque junto a Diego Maradona.

"Como la decisión del TOC 7 que rechazó el juicio por jurados aún no se encuentra firme, y fue el propio TOC 7 el que, al conceder el recurso de apelación, reconoció que esa resolución podía causar un agravio irreparable -pues de lo contrario la habría declarado inadmisible—, solicitamos que se suspenda la celebración del juicio", sostiene el documento al que accedió PERFIL.

Para los defensores del médico, realizar el nuevo juicio “sin esperar” que se resuelva la posibilidad de que sea juzgado mediante el otro mecanismo, implicaría que se confirme ese "agravio irreparable" que se reconoció cuando se habilitó la instancia recursiva.

Caso Maradona: La respuesta al planteo de Luque

Este viernes, los jueces Alberto Gaig, Pablo Adrián Rolón y Alberto Antonio Ortolani rechazaron el "freno" que intentó ponerle el neurocirujano al comienzo del juicio, considerando que las cuestiones que supuestamente todavía quedaban pendientes por definir, "ya habían sido resueltas".

“El recurso solo habilita la instancia superior, pero no implica la existencia de un perjuicio irreparable ni suspende el cronograma ya fijado”, expresaron los magistrados del TOC 7, al recordar que el recurso de apelación contra la negativa de que el imputado fuera a un juicio por jurados ya había sido "declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada", el pasado 23 de diciembre de 2025.

El neurocirujano Leopoldo Luque junto a su abogado, Julio Rivas.

En el escrito, los letrados habían considerado que los camaristas incurrieron en una “contradicción insalvable” al disponer, al mismo tiempo, la fecha del juicio y su ejecución “ante un tribunal técnico, mientras reconoce -a través de la admisibilidad del recurso- que la decisión que así lo ordena causa un daño que no se puede arreglar”. Sin embargo, la Justicia no dio lugar a la presentación.

De esta manera, el cronograma judicial seguirá su marcha como estaba estipulado con el foco puesto en que la causa por “homicidio simple con dolo eventual” contra Diego Maradona empiece el 17 de marzo.

El excampeón del Mundial de México '86 murió el 25 de noviembre de 2020, debido a un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva agudizada. La autopsia reveló que sufría una miocardiopatía dilatada y otros problemas de salud crónicos, pero siempre se puso en cuestionamiento la internación domiciliaria que se montó en una vivienda del country "San Andrés" del partido de Tigre, semanas después de haber sido sometido a una operación por un hematoma subdural.

Para los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, a cargo de la acusación, el exfutbolista estaba "en una situación de desamparo" y fue "librado a su suerte", por lo que Luque siempre fue uno de los principales acusados. Tras la anulación del primer debate por el escándalo de Makintach -destituida por juicio político en noviembre pasado-, la estrategia del doctor se centró en pedir el juzgamiento por jurado popular.

FP cp