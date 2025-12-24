La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro rechazó todos los recursos presentados por los acusados de la muerte de Diego Armando Maradona, lo que allana el camino para que se realice un segundo juicio, previsto para que comience en marzo de 2026. Tras la resolución, el abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las ocho imputadas, adelantó que "irá hasta las últimas consecuencias".

Los camaristas de la Sala 3, Carlos Fabián Blanco y Gustavo Adrián Herbel -con intervención de Oscar Quintana-, consideraron inadmisibles los recursos presentados por las defensas de Cosachov, el neurocirujano Leopoldo Luque, el enfermero Ricardo Almirón y la coordinadora de la empresa de medicina prepaga que atendía al exfutbolista, Nancy Forlini.

Además, declararon "abstractos" los planteos del enfermero Carlos Díaz y de quien era su jefe, Mariano Perroni, lo que desarma el nudo procesal que se había generado tras la nulidad del primer debate oral por la muerte del también exdirector técnico debido al "escándalo del documental", que derivó en la recusación y suspensión de Julieta Makintach, finalmente destutida por juicio político a fines de noviembre.

Makintach, que subrogaba el Tribunal Nº3 -a cargo de Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso- fue acusada de participar de un documental sobre el juicio por el caso Maradona mientras se desarrollaba el proceso, autorizando el ingreso de un equipo de filmación sin el conocimiento de las partes. Al descubrirse la situación, se anuló el juicio y tras un nuevo sorteo se definió que el Tribunal Nº7 sea el responsable de seguir con el debate.

El Dr. Leopoldo Luque, ex médico de cabecera de Diego Maradona.

En ese contexto, todos los implicados -Luque, Cosachov, Almirón, Díaz, Perroni, Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna-, acusados de 'homicidio simple con dolo eventual' contra el campeón del Mundial de México 1986 habían solicitado que sean sometidos a un juicio por jurados, tal como se hará con la enfermera Dahiana Madrid, la octava acusada.

El pedido por el juzgamiento a través de un jurado popular fue el conflicto central, ya que la enfermera había sido la única imputada que lo había requerido desde el inicio -y se realizaría una vez que concluya el debate técnico contra los otros siete-. Así, el expediente quedó dividido en dos, autorizando a Madrid al sistema que promueve la participación ciudadana.

El otro planteo apuntaba al principio conocido como non bis in idem, que establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. La defensa de la psiquiatra, a cargo de Vadim Mischanchuk, sostuvo que no debía iniciarse otro proceso en contra de ella debido a anulación del anterior; mientras que el representante legal de Almirón insistió en que debía aplicarse en este caso la garantía constitucional y solicitó su sobreseimiento.

Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón estarán a cargo del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona.

Sin embargo, la cámara de apelaciones san isidrense rechazó ambos argumentos al señalar que el juicio anulado en mayo pasado no concluyó con un veredicto ni con sentencia sobre el fondo de la cuestión. De esta manera, se cerró la vía de reclamos para el juicio y la revisión de nulidades.

Caso Maradona: el reclamo del defensor de Cosachov

Tras conocerse la noticia, Mischanchuk criticó el fallo y cuestionó: “Nos agraviamos a partir de lo resuelto porque someter a los imputados a un nuevo juicio viola la garantía que prohíbe que una persona afronte dos veces a un proceso penal por los mismos hechos".

“El juicio anterior se canceló por deficiencias del propio Estado”, indicó al mencionar que el proceso fue anulado debido al documental que grababa la productora La Doble A, con la participación de Makintach y su aval para filmar en diferentes locaciones dentro de los tribunales de San Isidro.

El abogado Vadim Mischanchuk y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Sobre el nuevo juicio, que empezará el próximo 17 de marzo, el letrado dialogó con la agencia Noticias Argentinas y consideró que “sólo tiene sustento en limpiar la imagen del sistema judicial y quedar bien con la opinión pública a costa de los derechos de los imputados”.

"El segundo motivo de nuestra protesta tiene que ver con la posibilidad de que se avance en un nuevo juicio que se haga a través de dos debates diferentes que pueden dar lugar a sentencias contradictorias y futuras nulidades absolutas", destacó Mischanchuk. Por este motivo, anticipó que analizará todas las posibilidades que da la ley para que “no se ponga en riesgo que todas las partes puedan acceder a la verdad objetiva”.

“Vamos a ir a fondo y hasta las últimas consecuencias. Con las nuevas pericias médicas quedó completamente descartado que los profesionales hayan provocado intencionalmente el deceso de Diego”, cerró.

