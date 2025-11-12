José Arnal, dueño de la productora La Doble A, declaró este miércoles en el jury contra Julieta Makintach y complicó la situación de la jueza al señalar que "estaba al tanto", de la realización de la serie documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona. Durante su testimonio, indicó que la magistrada ya había visto el tráiler del proyecto y que buscaban posibles compradores en el exterior.

“Trabajo en la industria audiovisual hace más de 30 años; me dedico principalmente a la publicidad", comenzó diciendo el testigo ante el jurado de enjuiciamiento y el tribunal. En ese sentido, comentó que el guionista Juan D’ Emilio le acercó el guion de la miniserie en febrero de este año y decidió apoyarla económicamente porque "le pareció interesante desde lo audiovisual".

"Se llamaba Justicia Divina, decía la historia del juicio por la muerte de Maradona desde la perspectiva de la jueza, era una sinopsis", indicó en sentido contrario a lo declarado por Makintach y su amiga, María Lía Vidal, que también co-guionó la pieza audiovisual, y al dar su testimonio en el jury dijo que se iba a "tratar sobre la Justicia".

Sobre los días de filmación, detalló que fueron el domingo previo al inicio al debate por la muerte del exfutbolista, donde filmaron en los tribunales de San Isidro, y el martes para la primera audiencia del juicio. "Fuimos con una cámara, hicimos algunas tomas muy pequeñas y cortas. Tomamos imágenes de la jueza y creo que hicimos alguna toma chica de algo más. Pudo haber sido al Dr. Fernando Burlando y a Dalma Maradona (hija del Diez)”, agregó.

"Nosotros teníamos una autorización tácita para hacerlo, la jueza nos dejó entrar. El día del juicio nos hizo entrar sin problemas, con la cámara y con un custodia", declaró Arnal. En esa línea, aseguró: "Makintach estaba al tanto del documental, hasta había visto el tráiler editado".

Sobre el financiamiento de Justicia Divina, el productor afirmó que invirtió inicialmente 7 millones de pesos y estimaba que todo iba a costar 800 mil dólares. Esto se debe a que no iba a financiarlo en su totalidad, sino que su idea era armar un adelanto para presentarlo a potenciales compradoras.

“Cuando se propone el proyecto se habla de confidencialidad. Estos materiales no se filtraron hasta antes del allanamiento, no los vio nadie, solo estos dos o tres contactos que hablamos para venderlos, una de ellas era una productora de Los Ángeles”, concluyó.

La declaración del guionista de Justicia Divina

En la jornada de este miércoles, otro de los testigos que estuvo en el proceso que se lleva adelante en el Anexo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires fue D'Emilio, quien se presentó como "escritor y fanático maradoniano". Al igual que había relatado María Lía, la idea para la serie nació durante un cumpleaños, donde conoció a Makintach. “Antes de presentármela, me dijeron: ‘Tenés que hacer un documental con ella’”, manifestó.

El guionista coincidió con Arnal en que la titular del Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº2 sanisidrense tenía plena constancia desde el principio del documental. Recordó incluso que su primera reacción fue de rechazo: “Ella decía que no le parecía importante para hacer un documental”. También comentó que ella era el eje y su principal contacto para la historia.

“María Lía me dijo que la jueza había autorizado hacer la entrevista y después me dijo que lo que se hizo lo vio y estaba bien”, prosiguió. Por otro lado, sostuvo que fue a las audiencias del debate porque le interesaban y dijo: "Me moví siempre por donde me dijeron que se podía. Y lo que me decían que se podía tenía que ver con la jueza".

“El 15 de mayo empezó un caos. No hay manera de frenarlo. Fue horrible pero no voy a ponerme en modo víctima. A veces escribir tiene riesgo”, concluyó acerca del momento en que trascendió la grabación del proyecto y el protagonismo de la magistrada, que derivó en la anulación del juicio contra los siete profesionales de la salud imputados por la muerte de Maradona.

Este jueves declara un ex alumno de jueza suspendida, identificado como Jorge Barrera, mientras que después se llevarán a cabo los alegatos. Se espera que la resolución del juicio político que definirá la carrera de Makintach se conozca la semana que viene.

