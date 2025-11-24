El abogado Fernando Burlando, junto a Fabián Améndola, que representan a Dalma y Gianinna Maradona, solicitó ante el Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro la detención de la exjueza Julieta Makintach en la causa penal que investiga su actuación en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que había sido declarado nulo. Aquel pedido se fundamentaba en el “peligro cierto de fuga, riesgo de entorpecimiento y conducta grave orientada a influir en testigos y manipular prueba”, y señalaba que la detención sólo podía ser solicitada por el fiscal a cargo.

El juez Esteban Rossignoli resolvió prohibirle a Makintach cualquier contacto con los testigos del proceso, que incluye comunicación directa o indirecta, ya sea por llamadas telefónicas, mensajes, redes sociales o a través de terceros. Ahora, sólo podrá comunicarse cuando sea expresamente autorizado o necesario para el desarrollo del proceso.

Además, rechazó los pedidos de nulidad del proceso y la recusación de los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo, lo que permite que la causa penal siga avanzando. La ex magistrada había cuestionado la objetividad de los fiscales y alegado un presunto “ocultamiento de pruebas en referencia a testimonios de testigos”, pero el fallo concluyó que su actuación fue plenamente conforme a las normas procesales vigentes.

En base a estas decisiones, la Justicia podrá imputar a Makintach y llamarla a indagatoria por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios, mientras se mantiene el seguimiento del proceso para garantizar que todas las pruebas sean consideradas.

Se alegó que la exjueza participó activamente en un documental durante el juicio, comprometiendo su imparcialidad y utilizando su posición para intervenir en oficinas y registros vinculados al caso

A partir de su destitución, Burlando había insistido en la detención de la ex magistrada, señalando la existencia de “conductas inequívocas de perturbación de testigos”, “tentativa de manipulación del relato testimonial” y “comportamientos obstructivos repetidos, actuales y graves” que podrían entorpecer la investigación.

Julieta Makintach rompió el silencio luego de su destitución y reveló su versión sobre la causa penal

La exjueza habló tras ser destituida e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, luego de un juicio político unánime del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro, que determinó que incurrió en incumplimiento de deberes, parcialidad manifiesta y actividades incompatibles con la dignidad del cargo. A causa de ello, perdió sus fueros y el derecho a la jubilación como miembro del Judicial, aunque mantiene los años de aporte y el título.

A través de su primera declaración pública, Makintach aclaró que la iniciativa del documental surgió de una amiga suya y se desligó de la producción de Justicia Divina, el proyecto audiovisual que derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Destacó que, según el guion presentado por el escritor, se trataba de “un teaser, un piloto de algo que puede llegar a ser un proyecto a futuro. No es un tráiler”, y agregó que su amiga le mencionó la posibilidad de un documental, aunque luego surgieron otras ideas: “Era algo que me era ajeno, así que desconozco”, sostuvo.

Relató que el primer acercamiento ocurrió el 14 de febrero, durante el cumpleaños de una amiga, cuando le presentaron a un hombre fanático de Maradona y, según su versión, allí su amiga destacó que ella iba a presidir el juicio y mencionó aspectos de su vida personal. “Después me fui y ellos se quedaron hablando de que había que mostrar la justicia a través mío. Al día siguiente mi amiga me llamó y me dijo que querían mostrar que la justicia es incorruptible y honesta", contó.

De hecho, antes de avanzar, la exjueza aseguró que consultó la propuesta con una persona de confianza institucional, quien le dio autorización bajo una condición: que no se difundiera ningún material que afectara el desarrollo del juicio y que las grabaciones solo se realizaran antes o después de las audiencias.

El jurado de enjuiciamiento determinó que incurró en incumplimiento de deberes, parcialidad manifiesta y actividades incompatibles con la dignidad del cargo

La exfuncionaria sostuvo que las filmaciones fueron visibles para todos durante la primera jornada del juicio: “Esa cámara estuvo allí el primer día, cuando se estaba transmitiendo al mundo el juicio, que todavía no había empezado. Eran las cuestiones previas”, explicó. Además, detalló que la entrevista previa al inicio de las audiencias se realizó un domingo en Tribunales, lejos de cualquier instancia del debate: “Yo no interrumpí mis cuestiones laborales y eso estuvo a la vista".

Además, respondió a quienes afirmaron no haber sabido nada sobre la presencia del equipo de filmación: “Todas las partes estuvieron al tanto de que se iba a grabar. De hecho, Mario Baudry estaba autorizado a filmar. Todos lo sabían, lo comentaban el primer día. Yo no quiero atacar a nadie... pero todos están diciendo que ellos no sabían absolutamente nada, cuando vinieron con un trípode gigante”, concluyó.

