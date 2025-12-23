El Top 10 de los mejores jugadores argentinos de los ultimos 50 años

Un repaso por los mejores futbolistas argentinos de campo de los últimos 50 años generó discusión y nostalgia en partes iguales. El criterio fue claro: jugadores desde mediados de los años 70 hasta la actualidad, dejando afuera a los arqueros y a las leyendas anteriores como Alfredo Di Stéfano.

El puesto 10 quedó para Fernando Redondo, destacado como el mejor “5” del último medio siglo, con una carrera brillante en el Real Madrid y títulos internacionales con clubes y selección. Más arriba aparecieron Claudio Caniggia (9°), Norberto Alonso (8°), Ricardo Bochini (7°) y Juan Román Riquelme (6°), nombres que encarnan estilos, épocas y rivalidades del fútbol argentino.

Las 10 eliminaciones más dolorosas de Boca Juniors en el Siglo XXI

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Top 5 incluyó a Daniel Passarella (5°), Ángel Di María (4°) y Mario Kempes (3°), todos campeones del mundo y figuras decisivas en distintos contextos. El ranking evitó deliberadamente el puesto número dos: el primer lugar fue compartido por Diego Maradona y Lionel Messi, considerados incomparables y máximos exponentes de la historia del fútbol argentino.

El listado dejó afuera a figuras de peso como Gabriel Batistuta, René Houseman, Carlos Tevez, Ariel Ortega y muchos otros, lo que alimentó el debate sobre los criterios: títulos, impacto en la selección, carreras en clubes y magnetismo popular. Una certeza quedó clara: cualquier Top 10 resulta insuficiente para abarcar tanta historia y talento.