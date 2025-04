Mientras avanza el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, se conoció un audio que se expuso durante la 12va audiencia que podría complicar la situación de Agustina Cosachov y Leopoldo Luque, dos de los principales acusados. En un mensaje de voz, la psiquiatra le explica al neurocirujano como podría "cubrirse legalmente" después de que se decidiera la externación del exfutbolista tras ser operado de la cabeza.

El entonces entrenador de Gimnasia de La Plata fue intervenido quirúrgicamente de un hematoma subdural en la Clínica Olivos por recomendación de Luque el 3 de noviembre de 2020, cuatro días después de su cumpleaños 60. Luego del procedimiento, permaneció menos de una semana en el centro de salud y luego se optó por una internación domiciliaria en la casa del country San Andrés, en el partido de Tigre, donde finalmente murió.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: la audiencia hizo foco en la internación domiciliaria y la falta de controles

Entre los testimonios que se escucharon en la última jornada del juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, declaró la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos, que indicó que no atendió a Maradona, pero sí intercambió opiniones con Cosachov. En ese marco, se dio a conocer el audio donde la especialista en salud mental recomendó a Luque.

“Esta psiquiatra me tiró algunos tips que me parecen que están buenos respecto de algo que tenemos que poner en la historia clínica antes de que se vaya Diego, que lo podés escribir vos porque ponen mucho ‘médico de cabecera, médico de cabecera’ como para quedar vos protegido legalmente”, manifiesta Cosachov.

Luego, prosiguió: "Me sugirió, y la verdad que yo respeto mucho en esto la postura de ella, que legalmente nos convenía a nosotros hacer una última evaluación diciendo que la familia, digamos, frente a las distintas opciones terapéuticas, es quien, comprendiendo y entendiendo los riesgos de las opciones, se ponen de acuerdo y optan por la internación domiciliaria, porque legalmente nosotros así estamos más cubiertos”.

Cosachov buscaba que el neurocirujano dejara asentado que la idea de que Maradona siguiera con su recuperación fuera de la clínica había sido de la familia, una cuestión muy importante. Precisamente, los fiscales del caso, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, plantearon que el lugar no estaba preparado para asistir al exjugador de Boca y Nápoli ante una eventual emergencia.

En ese sentido, a lo largo del juicio se precisó que habría existido una reunión entre distintas partes para determinar la decisión de la externación.

El audio del jefe de enfermeros

En la causa por "homicidio simple con dolo eventual", además de Luque y Cosachov están imputados el psicólogo Carlos Díaz; Nancy Edith Forlini, coordinadora de la prestadora médica Swiss Medical; Mariano Ariel Perroni, coordinador de Medidom S.R.L.; Ricardo Almirón, enfermero; el médico clínico designado para la internación domiciliaria, Pedro Pablo Di Spagna, y la enfermera Gisela Dahiana Madrid, que será juzgada en un proceso separado a mediados de julio.

En la última audiencia , también trascendió un mensaje que envió Perroni, jefe de enfermeros, a Cosachov, donde le revela que “en un caso de urgencia, no estaban bien preparados”.

“No puede ser que no haya una vía, una boca de suero... En el caso de que le pase algo, capaz que no, pero no nos cuesta nada estar preparados. Ojalá nadie se ofenda con las ideas que tiro y me vuelen”, se observa en el texto.

Otro de los testimonios que complicó a Luque fue el de los empleados administrativos de la mencionada empresa de medicina prepaga, Enrique Barrios y Germán Dornelli, que informaron la compañía no da elementos para estos casos y que es algo sabido: "No brindamos internación, sino cuidados domiciliarios”, coincidieron.

