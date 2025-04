Juicio por la muerte de Maradona: declaran tres médicos de la clínica en la que operaron a Diego por última vez

El juicio por la muerte de Diego Maradona, donde se analiza las presuntas responsabilidades que habrían tenido siete profesionales de la salud que estaban a cargo de su cuidado, continúa este martes con la declaración de tres médicos de la clínica Olivos, lugar donde fue operado de un hematoma subdural tres semanas antes de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020. Por otro lado, se confirmó la postergación de la declaración de Gianinna Maradona, una de las hijas del exfutbolista.

Se trata de los profesionales Nanni, Barrio y Dornelli, tres facultativos que trabajan en la empresa privada Swiss Medical, la prepaga que se encargó del traslado del entonces director técnico de Gimnasia de La Plata a la residencia del country San Andrés, ubicada en el partido bonaerense de Tigre. Según informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas, se explayarán sobre la intervención que se le practicó a Maradona y su posterior externación.

Día clave en el juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran los médicos que realizaron la autopsia

Se espera que los testigos mencionen la operación en el cerebro del astro del fútbol mundial por el hematoma subdural detectado en el sanatorio Ipensa de La Plata, la cual fue decidida por el neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera del Diez y uno de los siete imputados en la causa "homicidio simple con dolo eventual", que prevé una pena que va de ocho a 25 años de cárcel, según establece el Código Penal.

Entre los acusados cuya situación judicial es la más complicada, además de Luque, están la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicoanalista especializado en adicciones Carlos Díaz. Los otros acusados son la médica Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical; el coordinador de enfermeros de Medidom, Mariano Perroni -encargado de los cuidados domiciliarios-; el médico clínico Pedro Di Spagna, quien debía hacer el seguimiento clínico de la internación domiciliaria; y el enfermero Ricardo Almirón.

El neurocirujano Leopoldo Luque, durante la primera audiencia del juicio.

Por su parte, la enfermera Gisela Dahiana Madrid afrontará un juicio por jurados populares durante el segundo semestre del año, cuando se estima que finalice este proceso en el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, a cargo de los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach.

Además, se buscará que los testigos que declaren este martes brinde información sobre cómo se tomó la decisión de trasladar a Diego a Tigre para que tenga una internación domiciliaria y continúe la recuperación allí, en lugar de permanecer en la institución médica. Esta cuestión es central en el juicio, ya que desde el inicio los ficales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren plantearon que no estaba preparado para asistirlo ante cualquier emergencia.

Cabe señalar que durante una de las audiencias, tres médicos de Ipensa coincidieron en que "no era necesario operar" al exfutbolista por el hematoma que tenía en la cabeza, ya que consideraron que este era "leve y pequeño" y no signficaba una emergencia al no ser la causa que le producía el cuadro clínico que presentaba.

Expectativa por la declaración de Gianinna Maradona

Días atrás se confirmó que Gianinna Maradona, una de las dos hijas que el exfutbolista tuvo con su exesposa, Claudia Villafañe, iba a declarar en la jornada de este martes. Sin embargo, en las últimas horas se informó que su testimonio se postergó para más adelante.

La semana pasada habló ante el tribunal su hermana, Dalma Maradona, quien apuntó contra el equipo médico que acompañó a su padre en los meses previos a su fallecimiento. "Le habíamos dicho a Luque, Cosachov y Díaz que no lo veíamos bien a papá. Caminaba mal, a veces lo sentíamos un poco perdido, nos llamaba por videollamada y no entendíamos lo que decía", expresó.

También recordó que el momento más duro fue el último cumpleaños de su padre, el 30 de octubre de 2020, cuando se realizó un homenaje en el estadio de Gimnasia de la Plata. “Cuando mi papá sale a la cancha y todos lo vieron mal en la televisión fue muy notorio. Era lo que nosotras veníamos diciendo. Mi papá no estaba bien, estaba lento, perdido", insistió.

Luego señaló que los imputados le aseguraron a la familia que la única manera en que Maradona iba a recuperarse era mediante una internación domiciliaria. “Nos prometieron una internación domiciliaria que nunca sucedió. No hubo ambulancia ni enfermeros. Nos prometieron enfermeras 24 horas, gente que estuviera ahí para tomarle la presión y darle las pastillas".

"También acompañantes terapéuticos, una ambulancia y aparatología que la daba la prepaga. Eso nunca pasó”, sostuvo en relación con los datos que también se desprenden de la descripción que figura en el expediente. Por último, criticó a Luque y cerró: "A nosotras no nos cerraba, yo tenía mis dudas, pero por supuesto no teníamos mucha injerencia. No decidíamos nada”.

