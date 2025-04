Juicio por la muerte de Diego Maradona: Dalma declaró que "estaba lento, perdido, mal"

Dalma Maradona declaró este martes 15 de abril en el marco de la undécima audiencia del juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona. La actriz apuntó contra el equipo médico que acompañó al referente del fútbol argentino en los meses previos a su fallecimiento: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

La joven llegó al Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro pasadas las 14 horas, junto a su hermana Gianinna y su mamá Claudia Villafañe. Después de las 16 horas pudo comenzar su declaración. "Le habíamos dicho a Luque, Cosachov y Díaz que no lo veíamos bien a papá. Caminaba mal, a veces lo sentíamos un poco perdido, nos llamaba por videollamada y no entendíamos lo que decía. Ellos nos decían que era momentáneo, que tenía semanas buenas y malas, pero que estaba bien, que estaba medicado”, declaró.

Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Maradona

También recordó que el momento más duro fue el último cumpleaños de su padre, cuando se realizó una celebración en el estadio de Gimnasia y Esgrima de la Plata. “Cuando mi papá sale a la cancha y todos lo vieron mal en la televisión fue muy notorio. Era lo que nosotras veníamos diciendo. Mi papá no estaba bien, estaba lento, perdido. A partir de ese día sí empezaron a decir que había que hacerle estudios, pero nosotras lo decíamos de antes”, remarcó.

Luego señaló que los imputados Luque, Cosachov y Díaz fueron quienes convencieron a su familia de que la única manera en que Maradona podía recuperarse era a través de la internación domiciliaria, pero no le brindaron la atención necesaria al campeón del mundo.

La psiquiatra Agustina Cosachov

Dalma denunció: “Nos prometieron una internación domiciliaria que nunca sucedió. No hubo ambulancia ni enfermeros. Nos prometieron enfermeras 24 horas, gente que estuviera ahí para tomarle la presión y darle las pastillas. También acompañantes terapéuticos, una ambulancia y aparatología que la daba la prepaga. Eso nunca pasó”.

Consultada sobre Leopoldo Luque, el médico de cabecera de Maradona, señaló que tanto a ella como a su hermana Gianinna no les "cerraba". "Yo tenía mis dudas, pero por supuesto nosotras no teníamos mucha injerencia. Podíamos decir lo que nos parecía, pero no decidíamos nada”, expresó.

Durante otro pasaje de su declaración, recordó cómo era su padre: “A diferencia de lo que mucha gente pueda pensar, era un papá muy presente. Yo compartí toda mi infancia y adolescencia con él, con vaivenes, siempre fue muy amoroso tanto con Gianinna como conmigo. Si bien tenía este problema de las adicciones que acompañamos de la manera que pudimos las tres y que me da mucho orgullo que dijera que se había podido recuperar gracias a nosotras”.

Luego reconoció que las últimas veces que vio a su progenitor era completamente diferente a la persona que ella recordaba, el Diego carismático, bromista y sonriente: “Ya no se reía, se perdía. Estábamos en una videollamada y no sabía quién estaba del otro lado”.

Con respecto al 25 de noviembre, día en que falleció Maradona, la actriz fue muy directa: “Lo vi muy hinchado. Estaba tapado con una sábana, pero igual se podía ver que estaba muy hinchado. Yo me tiro encima cuando entro porque pensaba que se iba a despertar de alguna manera o algo, pero estaba muy hinchado. Tenía las manos muy hinchadas, la panza, el cuerpo, todo”.

Dalma y Gianinna Maradona asistiendo al juicio por la muerte de su padre

El juicio por la muerte de Diego Maradona

El juicio arrancó el 11 de marzo de 2025 y busca definir si las personas imputadas no le prestaron la debida atención al astro de fútbol, provocando su muerte. Los profesionales de la salud imputados son los mencionados Luque, Cosachov, Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, el jefe de enfermeros Mariano Perroni, la coordinadora médica Nancy Edith Forlini, y el enfermero Ricardo Almirón.

El delito que se les imputa es “homicidio con dolo eventual”, que tiene penas que van de los 8 a los 25 años de cárcel. El juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Abel Díaz, fue quien elevó la causa a juicio en junio de 2022.

Este magistrado remarcó en su fallo que los imputados no cumplieron “con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas”.

Por su parte, los fiscales acusaron al equipo médico de Maradona de ser “indiferente” y “deficiente” al momento de tratar el grave problema de salud que sufría el máximo referente del fútbol argentino.

