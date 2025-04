En una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Maradona, el foco volvió a posarse sobre la calidad de la atención médica que recibió el astro del fútbol durante su internación domiciliaria, en los días previos a su fallecimiento en noviembre de 2020. En ese sentido, la audiencia que se desarrolló este martes expuso las diferencias entre el servicio contratado y las necesidades reales del paciente, además de apuntar a las decisiones del equipo médico.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar agudo, producto de una insuficiencia cardíaca, mientras se encontraba bajo cuidados domiciliarios tras haber sido operado de un hematoma subdural. En el juicio, que se desarrolla en los tribunales de San Isidro, están imputados médicos, enfermeros, una psiquiatra y un psicólogo por el delito de homicidio con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. Una octava acusada, una enfermera, será juzgada en un proceso separado.

En la audiencia de este martes, dos empleados de la prestadora de salud a cargo de los cuidados domiciliarios señalaron que los médicos personales del deportista imputados en la causa pidieron espaciar las visitas del médico clínico. Sumado a esto, no solicitaron equipamiento por fuera de una silla sanitaria, que les fue proporcionada.

El coordinador de cuidados domiciliarios de la prestadora, Enrique Barrio, declaró ante el tribunal que, en un comienzo, los médicos tratantes de Maradona hicieron "un pedido de visita de un médico clínico una vez por día" en el domicilio, pero que eso nunca se concretó, ya que "el pedido pasó a ser semanal" antes de que fuera trasladado a la vivienda.

En esa línea, explicó que la prestadora de salud no brinda un servicio llamado "internación domiciliaria", sino el de "cuidados domiciliarios", que implica una complejidad menor. Sin embargo, uno de los abogados querellantes señaló al testigo que, en la página web de la prestadora, figura el término "internación domiciliaria" entre los servicios que brinda. "El tensiómetro lo brindamos, pero cardiodesfibrilador o monitor, eso nosotros no lo brindamos", aclaró respecto a la aparatología disponible para los cuidados domiciliarios.

Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Maradona

También declaró la psiquiatra Ana Waisman, convocada a comienzos de noviembre de 2020 para una interconsulta, cuando Maradona aún se encontraba internado en una clínica. Según relató, el paciente se negó a recibirla. Desde entonces, mantuvo contacto con la psiquiatra tratante Agustina Cosachov (imputada en la causa), con quien discutió aspectos del tratamiento y la medicación.

Para Waisman, la medicación psiquiátrica que tomó el exjugador de fútbol en los últimos días "era coherente" con su cuadro. Asimismo, señaló que los eventuales efectos adversos podían prevenirse "controlando los signos vitales una vez por día". La audiencia concluyó a las 18 y continuará el próximo jueves, aunque aún no se informó quiénes serán los próximos testigos.

En la causa están acusados el médico Leopoldo Luciano Luque (44); la psiquiatra Agustina Cosachov (40); el psicólogo Carlos Ángel Díaz (33); Nancy Edith Forlini (56), coordinadora de la prestadora médica contratada; Mariano Ariel Perroni (44), coordinador de Medidom S.R.L.; Ricardo Omar Almirón (41), enfermero; el médico clínico designado para la internación domiciliaria, Pedro Pablo Di Spagna (52), y la enfermera Gisela Dahiana Madrid, que será juzgada en un proceso separado.

Los audios y chats que complican a los imputados: "Legalmente nos convenía" y "No estamos bien preparados"

En la audiencia de este martes, la querella también se presentó un audio que complica a Cosachov y a Luque. A pesar del respaldo que Campos hizo sobre el plan farmacológico que Cosachov le daba a Maradona, durante su testimonio se mostró un audio donde la imputada le cuenta al médico de cabecera del futbolista que, en una de estas charlas con su colega, Campos le habría dado algunos tips para que él quedara “protegido legalmente” cuando Diego fuera externado.

“Te quería llamar para conversar un poco. Esta psiquiatra me tiró algunos tips que me parecen que están buenos respecto de algo que tenemos que poner en la historia clínica antes de que se vaya Diego, que lo podés escribir vos porque ponen mucho ‘médico de cabecera, médico de cabecera’ como para quedar vos protegido legalmente”, comienza el mensaje del que se consiguió una transcripción, según recogió Infobae.

Agustina Cosachov

Lo que le explica Cosachov a Luque en ese audio es que en el acta de externación les convenía que quedara de manera explícita que la decisión de la internación domiciliaria era tanto del médico de cabecera como de la familia. “Así no queda como que nosotros nos negamos a la propuesta que ellos hacían, que era la considerada la mejor opción para ellos, que nosotros y la familia nos negamos”, continuó.

“Ella me sugirió, y la verdad que yo respeto mucho en esto la postura de ella, que legalmente nos convenía a nosotros, que en realidad es verdad, hacer una última evolución diciendo que la familia, frente a las distintas opciones terapéuticas y comprendiendo y entendiendo los riesgos de las opciones, se ponen de acuerdo y optan por la internación domiciliaria”, señaló Cosachov en el audio.

A este mensaje se le suma otro expuesto hacia el final de la audiencia, cuando mostraron un chat posterior de cuando el deportista ya estaba en la internación domiciliaria y el jefe de los enfermeros (Mariano Perroni, también imputado) le dice a la psiquiatra que “en un caso de urgencia no estamos bien preparados”. “No puede ser que no haya una vía, una boca de suero... En el caso de que le pase algo, capaz que no, pero no nos cuesta nada estar preparados. Ojalá nadie se ofenda con las ideas que tiro y me vuelen”, se lee en el texto.

