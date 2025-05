Juicio por la muerte de Diego Maradona: qué dijo la amiga de la jueza Makintach sobre el supuesto documental

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó un capítulo adicional esta semana cuando se viralizó un video donde se ve a la jueza Julieta Makintach, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro encargado de determinar las razones del fallecimiento del ex jugador, haciendo un supuesto documental junto a una amiga que, horas después, presentó un extenso texto para justificar lo ocurrido.

Estas grabaciones ya fueron sumadas a la causa que tramita la Fiscalía N° 1 de San Isidro, a cargo de los fiscales Carolina Asprella, José Amallo y Cecilia Chaieb, quienes deberán decidir si existe un vínculo entre Makintach y la productora del documental.

Las filmaciones de las cámaras de seguridad de Tribunales fueron tomadas el domingo 9 de marzo, cerca de las 4 de la tarde, dos días antes del comienzo del juicio por la muerte de Maradona, y allí se ve a la jueza junto a cinco personas. Una de las mujeres que aparece en esta grabación fue identificada como María Lía Vidal Alemán y, este viernes 24 de mayo, presentó un extenso escrito ante los fiscales, donde comienza confesando que es amiga desde los cinco años de Makintach.

En el texto, la mujer cuenta: “En ese contexto de amiga íntima, y antes de que este debate iniciara, se me ocurrió proponerle hacer una entrevista a Julieta en su rol de Jueza y mujer, ya que siempre admiramos la carrera dedicada que tuvo y como además pudo llevar adelante su familia, sus hijos y seguir manteniendo sus amistades. La verdad que tanto yo como mis amigas del colegio estamos todas orgullosas de lo que logró Julieta, y así fue que a mí se me ocurrió esto de entrevistarla, con la idea futura de hacer algún ‘podcast’, libro, o publicación en redes sobre su perfil profesional”.

La jueza Julieta Makintach

Vidal Alemán le dijo a su amiga que la entrevista estaría centrada en su carrera profesional, su trabajo en la Justicia y su postura al tener que hacerse cargo de uno de los juicios más importantes de la historia argentina. Posteriormente, sumó al proyecto a Juan Manuel D’Emilio, un publicista.

“Nuestra ‘idea creativa’ era mostrar la cuestión de un juicio de mucha trascendencia desde la perspectiva de una jueza, y por supuesto de poder concretarse sería luego de que el juicio terminara y la jueza ya no estuviera en el caso, y siempre que ella autorizara formalmente cualquier tipo de publicación de su imagen”, confesó la mujer.

Vidal Alemán reconoció que grabó imágenes de Makintach y luego le realizó una entrevista “amateur” de 15 minutos, donde la jueza no habría dicho nada relacionado con el juicio que arrancaría pocas horas después. El encargado de tomas las imágenes fue José Arnal, un experto en trabajos audiovisuales relacionado con la productora La Doble S.A. que, en la investigación judicial, fue identificado como el hombre con canas y anteojos que aparece en la primera audiencia del juicio oral.

Tras entrevistar a su amiga, Vidal Alemán reconoció que le pidió estar presente en el debate. Sobre los motivos para esta solicitud, primero dijo que lo hizo porque su papá, un abogado penal que había muerto poco tiempo antes, hubiera disfrutado estar ahí. Luego agregó que necesitaba “tomar nota de las cosas que sucedieran en primera persona y no basarnos en lo que los medios reflejaran de lo ocurrido”.

Juicio por la muerte de Maradona: la jueza Makintach negó las acusaciones y las consideró "un disparate"

La mujer reconoció que la jueza Makintach le permitió grabar dentro de la sala de audiencias una vez que arrancara la primera audiencia del debate. Es importante señalar que, durante esa jornada, los fotógrafos y los camarógrafos profesionales solo pudieron tomar imágenes durante 5 minutos en la previa al comienzo del debate.

Vidal Alemán aclaró: “Nosotros como éramos público general y no periodistas profesionales no pudimos ingresar en ese momento a tomar la foto y las imágenes que queríamos de la Jueza en el estrado, con lo cual le preguntamos si era posible hacerlo después. La Jueza nos dijo que si, pero que solamente la enfocáramos a ella, y en pocos planos. Por eso fue que, iniciado el debate nos permitieron que el fotógrafo que habíamos llevado hiciera las tomas exclusivamente de la doctora Makintach, y es así lo único que hizo”.

Finalizando su descargo, la mujer remarcó que no existe ninguna producción documental de la que formen parte ella y su socio D’Emilio, y volvió a defender a su amiga: "Realmente lamento en el alma haber generado todas estas complicaciones al juicio con esta idea que tuve, lo hice desde la más absoluta buena fe e inocencia, y toda la repercusión que la cuestión está teniendo me resulta realmente increíble, ya que Julieta no cometió ningún tipo de irregularidad con nuestra intervención”.

El tribunal a cargo del juicio por la muerte de Maradona: la doctora Makintach es la primera de la derecha

Burlando contra la jueza Makintach.

Mientras se debate la suspensión del juicio, medida que se conocerá recién el próximo martes 27 de mayo, el abogado Fernando Burlando, representante legal de Dalma y Gianinna Maradona, pedirá el juicio político de la jueza Makintach.

Según le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas, el argumento del defensor querellante estaría basado en los videos que se conocieron durante las últimas horas, sobre la presencia de la magistrada en el tribunal, dos días antes de que comience el juicio, junto a un equipo de grabación.

Fernando Burlando acompañando a Dalma y Gianinna en el juicio por la muerte de su padre

A esto deben sumarse los seis allanamientos realizados en San Isidro y Capital Federal, junto con la declaración de la mujer policía encargada de controlar el ingreso a la sala.

La oficial reveló dos de los cuatro nombres que estarían involucrados en la filmación dentro de la audiencia del documental y reconoció que la jueza Makintach autorizó su presencia durante el juicio.

