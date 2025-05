Juicio Maradona: la policía reveló los nombres de quienes habrían filmado el debate y apuntó contra la jueza

Tras la suspensión de las audiencias y los pedidos de recusaciones en el juicio de Diego Maradona, la custodia del tribunal identificó a dos de las personas que fueron acusadas de filmar las declaraciones testimoniales para un documental de una productora audiovisual privada. Además, la policía apuntó contra la jueza Julieta Makintach por “enviarlos”.

La custodia M.D.B., que se encargó del registro de ingresos y salidas durante el proceso, reveló detalles que fortalecieron la hipótesis de que la empresa en la que trabaja el hermano de la jueza, Juan Makintach, habría intentado filmar en la sala judicial. La firma PEGSA Group, una productora audiovisual de contenido sobre eventos deportivos, que fue fundada por el ex Puma Agustín Pichot, rechazó la acusación.

En su declaración, la custodia afirmó que Juan Manuel D'Emilio y María Vidal Alemán estuvieron en la audiencia. Ambos fueron señalados como dos de las cuatro personas que ingresaron al lugar para filmar el juicio oral, cosa que estaba prohibida, de acuerdo a lo informado por el abogado Rodolfo Baqué.

La jueza Julieta Makintach

La policía además indicó que dichos participantes fueron enviados por la jueza Makintach, quien está en el ojo de la tormenta por su supuesta vinculación con la producción y su cambio de rol en un momento del debate oral.

La declaración de la custodia

"Estoy en el juicio de Maradona desde que arrancó hasta que finalice, en todas las jornadas. La función que realizo es en principio cuando inicia el juicio yo estaba en la puerta de ingreso de la sala de Tribunales", declaró al comienzo de su exposición M.D.B.

La mujer describió que en la sala de audiencias hay "un separador rojo", que "se sienta todo el público, en un lado defensores y en otro la querella". Además explicó que hay una lista de los periodistas y medios que ingresan.

Respecto al escándalo que sacude al juicio, la policía recordó que el primer día del debate hubo un inconveniente cuando vio a una persona que estaba con una "cámara grande y estaba grabando".

"Me acerqué a dicha persona y se sabe, de público conocimiento porque lo dijo el juez Maximiliano Savarino, que no se podía filmar ni sacar fotos mientras estaban los testigos declarando", destacó la custodia. Al ser consultada sobre si D'Emilio y Alemán ingresaron a la audiencia, confirmó que "sí" y que estaban anotados como "escritores" y que no estaban en la lista de periodistas.

"La primera vez —primer día del debate— me dijeron que venían con Julieta Makintach. Esto se los pregunté la primera vez que los vi y me lo dijo la custodia de la jueza", remarcó y continuó: "Le digo que no se podía, él bajó la cámara y una custodia me exhibe su celular en el que había un mensaje de Makintach que decía 'decile a la custodia del TOC 3 que deje a mi gente'".

A su vez, recordó que el jueves 15, cuando Makintach cambió el rol de ser magistrada vocal a presidenta, se debió hacer un cuarto intermedio donde, al regresar, todos volvieron a sus posiciones y allí la magistrada expresó: "Pido disculpas por el descontento".



LM/ML