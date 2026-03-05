Maradona en Newell’s: los cinco partidos que paralizaron Rosario y cambiaron el marketing deportivo en 1993

El 9 de septiembre de 1993 quedó grabado como el día en que la ciudad de Rosario alteró su ritmo cotidiano para recibir a Diego Armando Maradona. Tras su salida conflictiva del Sevilla de España, el astro decidió firmar con Newell’s Old Boys, generando una revolución social sin precedentes.

La presentación oficial ocurrió en un Coloso del Parque desbordante, donde miles de personas asistieron solo para observar un entrenamiento. Según relata Daniel Arcucci en su libro Conocer al Diego, la energía de aquella tarde superó cualquier expectativa lógica de un fichaje de liga.

El impacto económico fue inmediato para la institución rosarina, que vio cómo las solicitudes de carnets de socios se disparaban en cuestión de horas. Las marcas deportivas y patrocinadores locales renegociaron contratos ante la exposición global que garantizaba la presencia del diez en el plantel.

Jorge Raúl Solari, entrenador leproso en ese entonces, fue el arquitecto del desembarco al convencer a un Maradona que buscaba ritmo para el Mundial 1994. La relación entre ambos fue el motor que permitió que un equipo del interior del país lograra contratar a la figura máxima del fútbol.

El regreso de Maradona a la liga argentina y el debut ante Emelec

El debut no oficial se produjo el 7 de octubre de 1993 en un amistoso frente a Emelec de Ecuador, donde Diego marcó un golazo de derecha. Ese encuentro fue transmitido a decenas de países, consolidando a Rosario como el epicentro informativo del deporte mundial durante esa semana.

En el ámbito oficial, su primer partido por el torneo local fue contra Independiente en Avellaneda, una tarde donde la hinchada local lo ovacionó. A pesar de la derrota por 3 a 1, los movimientos de Maradona demostraron que su jerarquía técnica permanecía intacta pese a la falta de fútbol.

La cobertura periodística fue tan asfixiante que el club debió improvisar zonas mixtas y protocolos de seguridad inexistentes hasta ese momento en Argentina. Los diarios de la época, como La Capital, dedicaban suplementos enteros diarios para seguir cada paso del astro en la ciudad.

El segundo encuentro oficial frente a Belgrano de Córdoba en el Parque Independencia mostró la faceta más comprometida del capitán con la camiseta rojinegra. Aunque el resultado fue un empate sin goles, la presencia de Diego garantizó un estadio repleto y una recaudación histórica de taquilla.

Un desgarro sufrido en un partido contra Huracán comenzó a complicar la continuidad del ídolo, limitando su participación física en el esquema de Solari. Esta lesión fue un golpe emocional para la hinchada, que temía un final prematuro para un sueño que apenas llevaba un par de meses.

El vínculo se tensó tras la salida del técnico Solari y la llegada de Jorge Castelli, cuyas metodologías no congeniaron con los tiempos de recuperación de Diego. En el libro Maradona: Rebelde con causa, se detalla cómo las diferencias internas aceleraron la ruptura del contrato.

Finalmente, el paso de Maradona por Newell’s se resumió en cinco partidos oficiales, pero dejó una huella cultural incalculable en la identidad del club. No hubo títulos ni grandes rachas victoriosas, pero sí una simbiosis emocional que todavía se celebra en cada aniversario del club.

La importancia de este hito radica en que Newell’s le brindó a Diego la plataforma necesaria para reinsertarse en la Selección Argentina de Alfio Basile. Sin los minutos sumados en Rosario, difícilmente hubiera llegado en condiciones al repechaje mundialista frente a Australia.

Historiadores como Eduardo Galeano mencionaron en diversas crónicas que el paso de Maradona por Rosario fue un acto de amor mutuo entre el ídolo y el pueblo. La ciudad quedó dividida entre el asombro de los leprosos y el respeto silencioso de los simpatizantes de Rosario Central.

Incluso años después, Lionel Messi recordaría haber estado en la tribuna aquel día de la presentación, uniendo así a las dos potencias futbolísticas de la ciudad. Ese breve ciclo de 1993 transformó para siempre la narrativa del fútbol argentino y su capacidad de generar mitos.

El marketing deportivo en Argentina cambió tras este suceso, demostrando que un solo nombre podía sostener la estructura financiera de una institución civil. La camiseta Adidas de Newell’s con el número diez se convirtió en un objeto de culto buscado por coleccionistas de todo el mundo.