El nuevo juicio por la muerte Maradona comenzó con cruces y el rechazo al pedido de Luque de televisar el debate

Tras la nulidad del primer juicio por la muerte de Diego Armando Maradona por el "escándalo del documental" de la ex jueza Julieta Makintach, este martes 14 de abril comenzó el nuevo proceso contra los siete profesionales de la salud imputados en la causa. En el inicio de la audiencia, los jueces rechazaron el pedido de la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados, para que el debate se transmita por televisión en su totalidad.

Así lo decidieron Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, quienes después de ingresar a la sala autorizaron a los abogados de las querellas, defensores y fiscales del juicio, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, a grabar el audio de las audiencias con la promesa de que no lo divulguen a la prensa. Después, dieron el visto bueno a las cámaras de televisión para filmar imágenes de la primera jornada, como es costumbre según el principio de publicidad.

Las claves del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: 7 acusados, 90 testigos y un debate previo sin legitimidad

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Uno de los primeros en tomar la palabra fue el abogado Francisco Oneto, conocido por haber representado al presidente Javier Milei en el caso LIBRA y a Leonardo Cositorto en Generación Zoe, quien junto a Julio Rivas encabezan la defensa de Luque. En ese contexto, solicitó a los magistrados que todo el juicio oral y público por el fallecimiento del exfutbolista de Boca y Nápoli sea transmitido en vivo.

“¿Cuál es la necesidad de poner interlocutores entre el público y lo que sucede en esta audiencia? pongamos cámaras. Esto le va a permitir a los imputados imponer su versión de manera pública”, expresó el letrado. "Estamos en un debate sobre el astro más grande del futbol mundial. No entiendo por qué tomar imagenes y divulgarlo afectaría el normal desempeño, no va afectar a la moral", añadió al recordar que el juicio por el caso María Soledad Morales fue televisado y llevó a la recusación de los jueces por los gestos que realizaron, acusados de parcialidad.

"La República no juzga en la oscuridad, la tiranía juzga en la oscuridad. No va afectar a la moral. El derecho a la intimidad del testigo, creo que el 99% de la vida de Maradona y allegados es pública", afirmó Oneto. Su planteo se argumentó en la idea de que, supuestamente la falta de publicidad del primer debate fue clave para el escándalo de Makintach y la posterior anulación.

El neurocirujano Leopoldo Luque en el segundo Juicio por la muerte de Diego Maradona.

A su turno, el fiscal Patricio Ferrari respaldó la decisión del Tribunal para grabar audios durante las audiencias y se mostró en contra del pedido del abogado para transmitir el proceso, indicando que para la opinión de la parte acusadora, solo querían "seguir haciendo planteos para postergar" el inicio del debate porque se trata de una cuestión preliminar. "Las grabaciones están garantizadas para las partes y la presencia de la prensa escrita garantiza a la sociedad lo que suceda en esta sala", puntualizó.

En ese sentido, Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, sostuvo que ese pedido no solo podría "contaminar" la declaración de los testigos, sino que también podría afectar el desarrollo del juicio por jurados contra la enfermera Gisela Dahiana Madrid, que se realizará más adelante.

El abogado Fernando Burlando junto a Gianinna Maradona.

Tras una breve deliberación, los jueces resolvieron rechazar la solicitud de la transmisión en vivo del nuevo juicio y solo se mostrarán en vivo los lineamientos iniciales, alegatos finales y el veredicto. "Excede el alcance del principio de publicidad y constituyen una modalidad que no resulta necesaria para asegurar la transparencia", aseguró el juez Gaig.

"Diego gritaba y se ahogaba", el inicio de los lineamientos

En la apertura, el fiscal Ferrari manifestó que el ex director técnico de Gimnasia de La Plata y la Selección Argentina fue "abandonado a su suerte" por los acusados, quienes no habrían hecho "nada" para evitar su muerte. “El grupo de improvisados que tengo aquí a la derecha, que son los imputados, habiendo asumido cada uno de ellos su rol e incumpliendo todos los deberes de su cargo, colocaron una serie de factores que incrementaron notoriamente el riesgo", dijo.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, si los profesionales de la salud que estuvieron a cargo de la recuperación de Maradona no hubieran "cometido todas las omisiones que cometieron", el fallecimiento no hubiera ocurrido. "La muerte a causa de una insuficiencia cardíaca con un edema de pulmón, caracterizado por la presencia de más de 3 litros de agua en el abdomen", añadió al mostrar una hoja totalmente en blanco para representar "lo que hicieron" para salvar la vida del exfutbolista.

"Diego Maradona empezó a morir 12 horas antes de su verdadera muerte. A cualquiera que se le hubiese ocurrido trasladarlo en su última semana a una clínica, le salvaban la vida; también podían haberle dado un diurético", comentó. Luego, señaló: "Gritaba, se ahogaba y hubo una indiferencia criminal".

Los jueces del segundo juicio por la muerte de Maradona.

Por su parte, Burlando sumó que “jamás se escuchó el corazón de Maradona" entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, momento en que se dio su internación domiciliaria en el country San Andrés, del partido de Tigre, tras haber sido operado de un hematoma subdural crónico. "Diego fue asesinado, estuvo rodeado de personas desconocidas. Estaba exageradamente edematizado y para esta gente parecía hinchado", cerró.

Otros abogados querellantes, como Pablo Jurado (representante de Rita, Ana y Claudia Maradona, hermanas del "Diez") y Félix Linfante (Jana Maradona, otra de sus hijas) se expresaron en la misma sintonía. "El deterioro de Diego era reversible, no hicieron nada por él", dijo éste último.

"Luque no es un asesino"

Después, Roberto Rallín, parte del equipo de Oneto, consideró que si Diego Armando Maradona estuviera vivo “pediría que no condenen a Luque", que también era su médico de cabecera y con quien había desarrollado una relación de mucha confianza. El abogado resaltó ante los jueces: “Luque no es un asesino, es un buen hombre”.

Luego, el mediático letrado tomó la palabra nuevamente. "Vamos a demostrar que Diego murió por un infarto", dijo al rechazar la acusación de la Fiscalía y al definirla como inconsistente: "Llegamos hasta acá porque es Diego Armando Maradona, porque sino esta imputación frena en algún momento”.

La psiquiatra Agustina Cosachov, una de las siete profesionales imputadas.

En tanto, el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, remarcó que “el encargado de la salud” del campeón del Mundial de México '86 era el “propio” ex jugador. “Decir que Cosachov 'experimentaba' con el cuerpo del paciente es agraviante”, se quejó, y por último consignó que la muerte se habría desencadenado por una “arritmia ventricular izquierda”.

El nuevo debate

Los jueces del nuevo juicio son Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, que integran el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 del departamento ubicado en la Zona Norte bonaerense, quienes fueron elegidos por sorteo. Las audiencias serán los martes y jueves, desde las 10 y hasta las 17, con la acusación a cargo de los Doctores Ferrari e Iribarren.

Los acusados de "homicidio simple con dolo eventual", un delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años, llegaron al juicio en libertad. Entre ellos están el neurocirujano Luque; Cosachov; el psicólogo Carlos "Charly" Díaz; Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga que fue contratada; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; y su jefe, Mariano Perroni, coordinador de Medidom.

La octava imputada, Gisela Dahiana Madrid, es la única que será juzgada más adelante en un juicio por jurados que iniciaría cuando termine el actual debate técnico.

FP/AF