Declara Verónica Ojeda en el juicio por Maradona y aporta un audio clave sobre la internación domiciliaria

La quinta jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este martes un nuevo elemento que podría ser determinante en la causa. Verónica Ojeda, expareja del exfutbolista y madre de Dieguito Fernando, declaró como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro y presentó un audio inédito sobre la reunión en la Clínica Olivos donde se resolvió su internación domiciliaria.

La grabación, según explicó Ojeda, dura una hora y 45 minutos y sería más extensa que la que ya figuraba en el expediente. El contenido gira en torno a la decisión tomada luego de la operación por el hematoma subdural que Maradona atravesó semanas antes de su fallecimiento.

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Durante su declaración, Ojeda ratificó que el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov eran los profesionales que seguían de cerca la salud del exjugador en sus últimos meses de vida. “Son médicos de Diego en su momento, cuando estaba vivo”, afirmó al comienzo del testimonio ante el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren.

También aseguró que el estado de salud de Maradona era delicado y que atravesaba una situación preocupante. “Diego no estaba bien de salud”, sostuvo, y agregó que en esa etapa consumía mucho alcohol. Según relató, ese contexto hacía imposible que su hijo compartiera tiempo con él con normalidad.

“Con ese estado, con mi hijo no podía estar. No era un ambiente para que vea a su padre así”, expresó.

El audio que generó tensión en la audiencia

Uno de los momentos más importantes de la jornada ocurrió cuando Ojeda habló sobre la reunión mantenida en la Clínica Olivos para definir cómo continuaría el tratamiento de Maradona tras la cirugía.

Allí aseguró que decidió grabar toda la conversación por recomendación de un abogado de confianza. “Yo también la grabé porque fui con un abogado amigo que me sugirió que lo hiciera, porque no sabía con qué me iba a encontrar”, explicó.

En ese encuentro participaron Luque, Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, las hijas Dalma, Gianinna y Jana, las hermanas de Maradona, Maximiliano Pomargo, Víctor Stinfale y otros integrantes del entorno cercano.

Según Ojeda, en esa charla se evaluaron distintas alternativas, pero finalmente fueron los médicos quienes impulsaron la internación domiciliaria. “Ellos sugirieron una internación domiciliaria”, afirmó.

La defensa pidió peritajes y el tribunal lo aceptó

La presentación del audio generó una fuerte discusión entre las defensas de los imputados. Algunos abogados solicitaron que el material fuera peritado antes de incorporarlo formalmente al expediente, con el argumento de evitar futuras nulidades.

Sin embargo, tanto la fiscalía como Fernando Burlando, abogado de las hijas de Maradona, consideraron que se trata de una prueba fundamental para reconstruir lo ocurrido.

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Finalmente, el tribunal aceptó sumar la grabación al debate oral. “Resulta pertinente y es necesario para esclarecer los hechos”, sostuvo el presidente del tribunal, Alberto Gaig, quien además aclaró que no se trata de una prueba nueva, sino de una versión más completa del registro ya conocido.

El audio podría ser reproducido en la próxima audiencia, prevista para este jueves.

Qué se investiga en el juicio

En el proceso judicial se analiza si hubo negligencia médica en la atención de Maradona y si los profesionales responsables actuaron con abandono de persona o mala praxis.

Entre los principales imputados se encuentran Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y otros integrantes del equipo médico que acompañó al exfutbolista en sus últimos días.

La incorporación de esta nueva grabación podría aportar detalles centrales sobre cómo se tomó la decisión de trasladarlo a una internación domiciliaria, una de las decisiones más cuestionadas desde el inicio de la causa.

LB