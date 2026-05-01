El gobierno de Irán aseguró este viernes que Mojtaba Jamenei se encuentra en “buen estado de salud”, continúa ejerciendo como líder supremo y participa activamente en la conducción del país, según declaró Mohsen Qomi, subdirector de Asuntos Internacionales de la Oficina del Líder Supremo, en respuesta a versiones que circulaban sobre un supuesto deterioro físico del dirigente.

Según informó la agencia semioficial Tasnim, Qomi sostuvo que Jamenei mantiene una participación directa en la toma de decisiones estratégicas y en la gestión de los asuntos de Estado, en un contexto político sensible tras su reciente llegada al poder.

El funcionario calificó las informaciones sobre la salud del líder como “rumores difundidos por fuerzas hostiles”, y aseguró que estas versiones buscan generar incertidumbre interna, provocar reacciones políticas y favorecer intereses externos contrarios al gobierno iraní.

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Mojtaba Jamenei asumió como líder supremo a principios de marzo, luego de ser elegido por la Asamblea de Expertos, en una transición marcada por la muerte de su padre, Ali Jamenei, quien murió el 28 de febrero tras un ataque aéreo en Teherán atribuido a fuerzas estadounidenses e israelíes.

Antecedentes recientes de salud y seguridad

El mes pasado, autoridades iraníes habían reconocido que el actual líder había resultado herido durante un ataque aéreo, aunque remarcaron que su capacidad de mando no se vio afectada y que continuó ejerciendo sus funciones sin interrupciones.

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A pesar de haber emitido diversas declaraciones oficiales desde su asunción, Mojtaba Jamenei aún no realizó apariciones públicas, un dato que alimentó especulaciones sobre su estado de salud y su exposición dentro del escenario político iraní.

LT