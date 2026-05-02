El cálculo estratégico de Irán

Irán no es un actor irracional ni imprevisible. Por el contrario, su conducta en el marco del conflicto revela a una potencia en ascenso que busca posicionarse como gestora de un control estratégico gradual, consciente de sus límites y de las oportunidades que ofrece un sistema internacional sometido a múltiples tensiones. Incluso bajo presión militar directa, mayores sanciones económicas y un aislamiento diplomático parcial, Teherán sostuvo canales diplomáticos indirectos y formuló propuestas graduales, lo que refuerza la idea de una racionalidad estratégica antes que de un comportamiento impulsivo o meramente ideológico.

La estrategia adoptada por Irán puede entenderse mejor si se la analiza como una respuesta defensiva moldeada por profundas asimetrías de poder. Frente a un entorno internacional hostil a sus intereses, la dirigencia iraní optó por priorizar la preservación del Estado y la estabilidad del golpeado pero resiliente régimen. Esta lógica se expresó tanto en el plano militar como en el diplomático, donde aceptó explorar treguas parciales y mecanismos intermedios de negociación.

Esta estrategia puede encontrar sustento teórico en los planteos de Tang Shiping. En su libro A Theory of Security Strategy for Our Time, el académico chino sostiene que los Estados racionales no buscan maximizar poder de manera automática, sino alcanzar niveles aceptables de seguridad en contextos de anarquía internacional. Desde esta perspectiva, Irán privilegió estrategias indirectas, ambigüedad y disuasión limitada, evitando pasos que pudieran activar coaliciones adversas más amplias o justificar una escalada irreversible. La preferencia por negociaciones en fases, acuerdos provisorios y compromisos reversibles constituye una adaptación de esta misma lógica en el plano diplomático.

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La centralidad adquirida por el Estrecho de Ormuz, la recomposición de cadenas energéticas alternativas y el protagonismo diplomático de actores como Pakistán y Omán ilustran esta dinámica de ajuste gradual.

Esta lectura puede complementarse con la visión más pesimista del realismo ofensivo de John Mearsheimer, desarrollada en The Tragedy of Great Power Politics. En esa obra, se advierte que el ascenso de una potencia rara vez es pacífico, ya que tiende a generar reacciones defensivas por parte del sistema. El problema, no reside necesariamente en una voluntad agresiva del Estado emergente, sino en la reacción del sistema ante cualquier redistribución del poder.

En este contexto, mientras Irán optó por incrementar su capacidad de resistencia, autonomía estratégica y proyección indirecta, se intensificaron los esfuerzos externos por limitar su margen de maniobra. La estrategia adoptada durante la guerra puede entenderse, así, como un intento de gestionar los costos inevitables de su ascenso, evitando que la presión sistémica derive en una guerra abierta que ponga en riesgo su continuidad.

En los últimos días, la atención se desplazó hacia la posibilidad de un memorando temporal de entendimiento, que incluiría la extensión de la tregua, compromisos operativos sobre la navegación en el Estrecho de Ormuz y alivios económicos limitados, postergando las definiciones estructurales para una etapa posterior.

En cualquier caso, el conflicto continúa atravesado por una tregua inestable, negociaciones fragmentadas y un entorno de información opaco, donde se combinan datos verificables, interpretaciones sesgadas y decisiones aún no reveladas.

En este marco, la conducta iraní no expresa ni una retirada estratégica ni una victoria decisiva, sino una gestión racional de la supervivencia orientada a ganar tiempo, preservar capacidades críticas y evitar un umbral de escalada abierta.

*Profesor de Relaciones Internacionales (UCALP), Especialista en Estudios Chinos (IRI-UNLP), Asuntos Transnacionales (FPHV).