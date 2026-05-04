Los precios internacionales del petróleo volvieron a subir con fuerza este lunes 4 de mayo, en medio de una nueva escalada de tensión en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas más sensibles para el abastecimiento energético global. El Brent, referencia internacional, avanzó más de 3% y se ubicó por encima de los US$ 110 por barril, mientras que el WTI estadounidense también operó con fuertes ganancias.

Según Reuters, los futuros del Brent subían US$ 3,64, o 3,4%, hasta US$ 111,81 por barril a las 11:24 GMT. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba US$ 3,40, o 3,3%, hasta US$ 105,34 por barril. La suba se produjo después de que el viernes ambos contratos habían cerrado en baja.

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El movimiento respondió a una combinación de reportes militares, denuncias cruzadas y nuevos incidentes marítimos en la zona. La agencia iraní Fars informó que Irán habría chocado contra un buque de guerra estadounidense que intentaba atravesar el estrecho y lo habría obligado a regresar. Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos negó que buques de la Marina estadounidense hubieran sido alcanzados. Reuters indicó que no pudo verificar de manera independiente esas versiones.

Nuevos ataques elevaron el riesgo sobre el transporte marítimo

La tensión escaló además por la denuncia de los Emiratos Árabes Unidos, que informaron que Irán disparó dos drones contra un petrolero afiliado a su empresa petrolera estatal ADNOC en el Estrecho de Ormuz, según un cable de AFP. El Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí condenó el ataque y sostuvo que no hubo heridos.

“Atacar el transporte marítimo comercial y utilizar el Estrecho de Ormuz como herramienta de coerción económica o chantaje representa actos de piratería por parte del Cuerpo de Guardianes de la Revolución de Irán”, señaló la Cancillería de Emiratos, de acuerdo con AFP.

En paralelo, la Oficina de Operaciones Marítimas de Comercio del Reino Unido informó que un petrolero reportó haber sido alcanzado por proyectiles desconocidos mientras transitaba cerca de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos. Según el organismo, el incidente ocurrió a unas 78 millas náuticas al norte de esa ciudad y todos los tripulantes se encontraban a salvo.

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Estos episodios profundizaron la preocupación de los operadores por la seguridad de la navegación en una vía estratégica para el petróleo, el gas y los fertilizantes. El Estrecho de Ormuz ya venía operando con restricciones en medio de la guerra en Medio Oriente y de las tensiones entre Washington y Teherán.

“La trayectoria de los precios sigue sesgada hacia arriba mientras los flujos a través del Estrecho sigan restringidos”, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo, citado por Reuters.

Estados Unidos activa el “Proyecto Libertad”

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que se estaban llevando a cabo “discusiones muy positivas” con Irán para resolver la guerra y anunció que las fuerzas estadounidenses comenzarían a escoltar barcos fuera del Estrecho de Ormuz, en una misión denominada “Proyecto Libertad”, según AFP.

Trump calificó la iniciativa como un “gesto humanitario” y sostuvo que muchos de los barcos varados “se estaban quedando sin comida”. El Mando Central de Estados Unidos anunció que apoyaría la operación con destructores lanzamisiles guiados, más de 100 aeronaves basadas en tierra y mar, plataformas no tripuladas multidominio y 15.000 miembros del servicio.

Irán, sin embargo, advirtió que atacaría a las fuerzas estadounidenses si ingresaban al estrecho. Medios iraníes informaron que una fragata de la Marina de Estados Unidos fue atacada con dos misiles tras ignorar una advertencia cerca del puerto de Jask, aunque Washington negó que alguno de sus buques hubiera sido alcanzado.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, dijo que la prioridad de Teherán es “poner fin a la guerra”, pero reclamó que Estados Unidos “abandone sus exigencias excesivas” sobre Irán. Las negociaciones entre ambos países permanecen estancadas desde la entrada en vigor del alto el fuego del 8 de abril, con apenas una ronda de conversaciones directas, según AFP.

La OPEP+ aumentó la oferta, pero el mercado mira a Ormuz

El salto del crudo se produjo pese a que la OPEP+ anunció el domingo un aumento de los objetivos de producción para junio. Siete miembros del grupo acordaron elevar la oferta en 188.000 barriles diarios, lo que marca el tercer incremento mensual consecutivo.

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Sin embargo, el mercado interpreta que esos barriles adicionales podrían quedar, en buena medida, “sobre el papel” mientras continúen las restricciones al suministro desde el Golfo a través de Ormuz. En otras palabras: el anuncio de mayor producción no compensó el temor a una disrupción en una ruta estratégica.

El telón de fondo es más amplio. Reuters señaló que la guerra y las restricciones en Ormuz afectan una ruta por la que circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas, un dato que explica la velocidad con la que cada incidente militar o marítimo se traslada a los precios.

El impacto ya se siente más allá del petróleo

La tensión en la región no solo afecta a los mercados energéticos. Según AFP, el tráfico de pasajeros del aeropuerto de Dubái cayó a 2,5 millones en marzo, dos tercios menos que en el mismo mes del año pasado, tras los ataques de Irán a Emiratos Árabes Unidos durante la guerra en Medio Oriente.

Además, Pakistán informó que facilitó la transferencia de 22 tripulantes iraníes desde un buque tomado por Estados Unidos, en una medida que describió como un gesto para “generar confianza” en medio de los frágiles contactos diplomáticos entre Washington y Teherán.

La dimensión diplomática también llegó a Europa. El canciller alemán Friedrich Merz afirmó que no “renunciará” a trabajar con Estados Unidos y con Trump, pese a las diferencias por la guerra de Irán y al anuncio de una fuerte reducción de tropas estadounidenses en Alemania.

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Para la Argentina, un petróleo sostenido por encima de los US$ 100 reabre un frente sensible: el impacto sobre combustibles, transporte, costos logísticos e inflación. Si bien el país busca posicionarse como exportador energético de la mano de Vaca Muerta, en el corto plazo los movimientos del Brent suelen tener incidencia sobre la dinámica de precios internos, en especial cuando se combinan con ajustes de impuestos, tipo de cambio y costos de refinación.

El encarecimiento del crudo también puede presionar sobre sectores intensivos en energía y transporte, desde el agro hasta la industria, al mismo tiempo que mejora la expectativa de ingresos para proyectos vinculados al shale oil y a la exportación de hidrocarburos.

En ese equilibrio se juega buena parte del impacto local: un precio internacional alto puede mejorar la rentabilidad de las inversiones energéticas, pero también encarecer combustibles y sumar presión sobre una inflación que el Gobierno busca mantener bajo control.

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