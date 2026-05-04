ANSES confirmó el aumento de mayo de 3,83%: cuánto cobran jubilados, pensionados y AUH

La ANSES confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán en mayo un aumento de 3,38%, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de marzo informada por el INDEC. Con la actualización, el haber mínimo pasará a $393.174,10.

Además, los jubilados y pensionados que cobran la mínima recibirán un bono de $70.000, por lo que el ingreso total será de $463.174,10 en mayo. Para quienes perciben un haber superior al mínimo, el refuerzo será proporcional hasta alcanzar ese mismo piso total.

ANSES: calendario de pagos y aumentos de mayo 2026

La medida fue oficializada mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, que estableció el pago del bono extraordinario previsional para mayo. La norma indica que el refuerzo tiene carácter no remunerativo, no está sujeto a descuentos y no se computa para otros conceptos.

Cuánto cobran los jubilados en mayo

Con el aumento de 3,38%, los haberes de mayo quedan de la siguiente manera:

* Jubilaciones mínimas: haber con aumento $393.174,10 + bono 70.000= $463.174,10

* PUAM: Haber con aumento $314.429,28 + bono 70.000= $384.329,28

* PNC POR INVALIDEZ Y VEJEZ $257.221,87 + 70.000= $345.221,87

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, el bono no será de $70.000 completo, sino que se liquidará por el monto necesario para llegar a $463.174,10.

AUH y asignaciones: los nuevos montos de mayo

El aumento también impacta sobre las asignaciones familiares y universales. Según informó ANSES, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $141.286 en mayo.

La AUH por Hijo con Discapacidad será de $460.045, mientras que la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos quedará en $70.651.

* AUH $141.286

* AUH por Hijo con Discapacidad $460-045

* Asignación familiar por Hijo, primer rango $70.651

Quiénes cobran el bono de $70.000

El bono completo de $70.000 corresponde a los titulares de jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo. También alcanza a beneficiarios de la PUAM y de las Pensiones No Contributivas, de acuerdo con las condiciones previstas por el decreto oficial.

El Gobierno definió el tope de $70 mil para jubilados de ANSES en mayo de 2026

Quienes superen el haber mínimo cobrarán un bono proporcional. Por ejemplo, si una persona tiene un haber mensual por encima de $393.174,10 pero por debajo de $463.174,10, recibirá la diferencia hasta llegar a ese monto total.

Cómo se aplica la movilidad

La suba de mayo responde al esquema de movilidad vigente, que actualiza las prestaciones de manera mensual según la inflación de dos meses atrás. En este caso, la referencia utilizada fue el IPC de marzo.

Todos los pagos se realizarán según el calendario habitual de ANSES, de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación.

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