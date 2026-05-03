Irán advierte a Estados Unidos que intervenir en el Estrecho de Ormuz violaría el alto el fuego

Irán advirtió este domingo que considerará "cualquier injerencia" de Estados Unidos en el nuevo régimen marítimo del Estrecho de Ormuz como una violación directa al alto el fuego pactado en el marco de la guerra que mantienen ambas naciones.

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, lanzó esta advertencia tras el anuncio de Donald Trump sobre el inicio del "Proyecto Libertad" para este lunes 4 de mayo. La iniciativa de la Casa Blanca busca escoltar a los cientos de buques comerciales atrapados en el Golfo Pérsico debido al bloqueo impuesto por Teherán desde el pasado 28 de febrero, una medida que ha desestabilizado los mercados globales de crudo.

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El funcionario iraní rechazó la legitimidad de la propuesta estadounidense y apuntó directamente contra el presidente norteamericano. “El estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico no se regirán por las publicaciones delirantes de Trump”, afirmó.

Trump había planteado que el plan tiene un carácter “humanitario” y busca asistir a países “neutrales e inocentes” perjudicados por la guerra. “Guiamos sus barcos de manera segura fuera de estas vías restringidas para que puedan continuar con sus negocios”, señaló el mandatario, y aseguró que existen conversaciones en curso con Irán que podrían derivar en un resultado “positivo”.

Un "nuevo orden" en el Golfo Pérsico

El bloqueo iraní, que comenzó hace más de 60 días tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, ha dejado a 913 buques comerciales atrapados en la región, según datos de la consultora AXSMarine al 29 de abril. Esta situación llevó el precio del petróleo a niveles récord. En paralelo, Irán consolidó su control militar sobre la zona.

Por su parte, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) confirmó que el líder supremo, Mojtabá Jameneí, ha establecido un "nuevo orden de Gobierno" para la zona. Este régimen implica el control de 2.000 kilómetros de frontera marítima, con el objetivo de convertir la vía en una fuente de sustento para el pueblo iraní bajo reglas soberanas que desafían la presencia internacional en la región.

GD/ML