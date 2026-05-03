domingo 03 de mayo de 2026
INTERNACIONAL
Vaticano

El Papa denunció ataques a la libertad de prensa y homenajeó a periodistas asesinados en el mundo

Durante el Regina Caeli por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, León XIV advirtió sobre las agresiones contra el periodismo, recordó a reporteros muertos en contextos de violencia y llamó a defender el derecho a informar.

Papa León XIV 26042026
Papa León XIV | AFP

En el marco de la Jornada Mundial de la Libertad de Prensa, el papa León XIV expresó este domingo su preocupación por las reiteradas violaciones a este derecho fundamental y rindió homenaje a los periodistas que murieron en el ejercicio de su labor. Lo hizo durante los saludos posteriores al Regina Caeli, en la Plaza de San Pedro, donde volvió a poner el foco en la situación global del periodismo.

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El Pontífice sostuvo que la libertad de prensa continúa siendo vulnerada en distintos puntos del mundo, tanto de manera explícita como a través de mecanismos más sutiles. En ese sentido, advirtió sobre un contexto en el que informar se vuelve cada vez más riesgoso, especialmente en escenarios atravesados por conflictos armados o tensiones políticas.

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Papa León XIV 26042026

El mensaje se dio en coincidencia con la conmemoración impulsada por la UNESCO, que cada 3 de mayo promueve la reflexión sobre la importancia de garantizar el acceso a la información y la protección de los trabajadores de prensa.

Periodistas asesinados: el homenaje del Papa a reporteros víctimas de la violencia

Durante su intervención, León XIV recordó a los reporteros que perdieron la vida en guerras, atentados y situaciones de violencia vinculadas a su tarea. Señaló que su trabajo representa un compromiso con la verdad y constituye un aporte esencial para la justicia en las sociedades contemporáneas.

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Además, lamentó que la seguridad de quienes ejercen el periodismo se vea constantemente amenazada, lo que —según indicó— impacta directamente en la calidad democrática y en el derecho de las comunidades a estar informadas.

Rosario y paz mundial: el llamado del Papa en mayo a la Iglesia

En paralelo, y con el inicio del mes de mayo, tradicionalmente dedicado a la Virgen María dentro de la Iglesia católica, el Papa convocó a los fieles a retomar la práctica del rezo del Rosario. Pidió especialmente por la paz mundial y por la unidad dentro de la Iglesia, en un contexto internacional atravesado por conflictos.

El líder religioso también encomendó la situación global a la Virgen y evocó a los discípulos que, según la tradición cristiana, aguardaban la llegada del Espíritu Santo, como símbolo de esperanza y renovación.

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Plaza de San Pedro: peregrinos, comunidad peruana y reconocimientos del Vaticano

Durante la jornada, el Obispo de Roma saludó a los peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro, entre ellos a miembros de la comunidad peruana vinculada a la Asociación Virgen de Chapi de Arequipa.

Asimismo, destacó el trabajo de la asociación “Meter”, dedicada a la protección de menores frente a situaciones de abuso, al cumplirse tres décadas de su fundación. El Pontífice valoró su tarea en la prevención y el acompañamiento a víctimas, y reafirmó la necesidad de resguardar a los sectores más vulnerables.

Antes de finalizar, León XIV pidió a los fieles que continúen acompañando su ministerio con oraciones, en una jornada que combinó una fuerte defensa de la libertad de prensa con llamados a la paz, la fe y la responsabilidad social.

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