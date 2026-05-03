El Pentágono selló acuerdos con siete empresas tecnológicas para integrar inteligencia artificial en operaciones militares secretas

El Pentágono anunció el último viernes, 1° de mayo, el acuerdo con siete empresas tecnológicas para utilizar su inteligencia artificial en sus redes informáticas clasificadas. El objetivo es permitir a las fuerzas armadas impulsar las herramientas para misiones militares secretas.

Se tratan de Google, Microsoft, Amazon Web Service, Nvidia, OpenAI, Reflection y Space X, que aportarán recursos para mejorar la toma de decisiones de los combatientes en entornos complejos. La empresa Anthropic está ausente por su disputa legal con la administración de Donald Trump sobre la ética del uso de la IA en la guerra.

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El Departamento de Defensa aceleró el uso de la inteligencia artificial en los últimos años. Esta herramienta ayuda a las fuerzas armadas a reducir el tiempo necesario para identificar y atacar objetivos en el campo de batalla, al tiempo que facilita la organización del mantenimiento de las armas.

Sin embargo, la IA brindó preocupación por la posibilidad de las máquinas seleccionen objetivos en el campo de batalla. Por ello, las siete empresas afirmaron que su acuerdo exige la supervisión humana en determinadas situaciones.

Durante el conflicto en Medio Oriente, se dieron alertas sobre el uso militar de la IA, ya que empresas tecnológicas estadounidenses proporcionaban a Israel herramientas para rastrear objetivos. Anthropic planteó estas inquietudes y exigió garantías de que el ejército no utilizaría sus herramientas en armas totalmente autónomas.

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Tras este inconveniente, la compañía fue demandada por Trump, después de que intentara impedir que todas las agencias federales utilizaran el chatbot de la empresa. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, la catalogó como un riesgo para la cadena de suministro.

En marzo, OpenAI anunció un acuerdo con el Pentágono para reemplazar a Anthropic con ChatGPT en entornos clasificados. La misma empresa confirmó en un comunicado que se trataba del mismo vínculo anunciado días atrás.

Por su parte, Amazon y Microsoft llevan mucho tiempo colaborando con el ejército en entornos clasificados. Nvidia y Reflection, empresas que desarrollan modelos de IA de código abierto, son nuevas en estos tipos de acuerdos con el Pentágono.

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“Los combatientes, los civiles y los contratistas están poniendo en práctica estas capacidades ahora mismo, reduciendo muchas tareas de meses a días”, dijo el Pentágono, y agregó que las crecientes capacidades de IA de las fuerzas armadas “darán a los combatientes las herramientas que necesitan para actuar con confianza y salvaguardar a la nación contra cualquier amenaza”.

En paralelo, según AFP, el lunes más de 600 empleados de Google exigieron a la empresa que rechazara el acuerdo. En 2018, un movimiento interno de empleados logró presionar para que la compañía abandone el proyecto Maven, un programa del gobierno para integrar la IA en operaciones de drones.

BGD / EM