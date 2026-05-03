Por lo menos seis muertos en el noreste de Brasil por las fuertes tormentas de las últimas horas

Por lo menos seis personas murieron este sábado 2 de mayo en el estado de Pernambuco, ubicado al noreste de Brasil, como consecuencias derivadas de las impresionantes lluvias que golpearon la región, y no se descarta que el mal tiempo continúe así que el drama de miles de personas todavía puede extendersemás. El último cuerpo hallado fue el de un hombre de 34 años, que se ahogó en la provincia de San Lorenzo de Mata, región Metropolitana.

De acuerdo a los datos de la Oficina de Protección y Defensa Civil de Brasil, al menos 1600 han perdido sus hogares, en tanto suman casi 1100 las evacuadas en distintos sitios de asistencia..

Raquel Lyra, gobernadora de Pernambuco, decretó la situación de emergencia en la región para “agilizar acciones y buscar apoyo del Gobierno”, y remarcó que están en una situación de “alerta máxima”. A continuación, explicó que “seguimos en articulación directa con prefectos y prefectas pernambucanos, organizando los próximos pasos y garantizando el soporte necesario a los municipios”.

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El feroz endeudamiento de la población brasileña

Para luego agregar: “El trabajo ya está en marcha y continuará con acción, presencia y asociación, incluso con el Gobierno, para garantizar los recursos y las obras que Pernambuco necesita. Seguimos adelante con determinación y con todas nuestras fuerzas para proteger a nuestra gente y afrontar juntos este momento difícil”.

Horas antes. cuando todavía no se conocía la noticia del fallecimiento del hombre de 34 años, ahogado en la provincia de San Lorenzo de Mata, le había enviado su solidaridad a “las familias de las cinco víctimas de las lluvias en la Región Metropolitana. Que Dios consuele a todos”.