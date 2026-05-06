Potenciar la Hidrovía y modernizar la navegación de cabotaje: qué dice el proyecto presentado por un diputado

El diputado nacional por Corrientes, Diógenes González, presentó un proyecto de ley clave para transformar el régimen de navegación y comercio de cabotaje en la Argentina. La propuesta, que cuenta con el respaldo de sus pares Dario Schneider (Entre Ríos) y Guillermo Agüero (Chaco), busca reemplazar una normativa que data de 1944 para adaptarla a las exigencias logísticas y competitivas del siglo XXI.

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"Se propone actualizar una normativa pensada para un contexto muy distinto al actual", explicó González. Según el legislador, el sistema vigente enfrenta desafíos críticos como los altos costos, la baja eficiencia y la urgencia de integrar las economías regionales al mercado global con mayor competitividad.

Flexibilidad estratégica para buques extranjeros

Uno de los puntos más innovadores del proyecto es la introducción de flexibilidad operativa para la participación de embarcaciones de bandera extranjera. Si bien la iniciativa mantiene el principio de protección de la marina mercante nacional, habilita autorizaciones en casos específicos de interés público o ante la falta de oferta nacional.

Entre las facilidades que plantea el proyecto para estos buques se destacan:

Escalas múltiples: autorización para operar en diversos puertos argentinos dentro de un mismo circuito.

Integración regional: fomento del transporte entre puertos locales dentro de rutas internacionales.

Agilidad administrativa: implementación de autorizaciones generales o por tiempo determinado, eliminando el trámite burocrático de aprobación "caso por caso".

El eje en la Hidrovía Paraguay–Paraná

Un componente central de la propuesta es el fortalecimiento de la Hidrovía Paraguay–Paraná. Para los legisladores del litoral, esta vía es estratégica para el comercio exterior y la integración con los países vecinos.

La modernización del régimen de cabotaje permitiría reducir sensiblemente los costos de flete, beneficiando directamente a los exportadores del interior del país.

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Controles y reciprocidad

Para garantizar que la apertura no perjudique a los intereses estratégicos del país, el proyecto de Diógenes González prevé mecanismos de control estrictos. El Poder Ejecutivo deberá elevar informes trimestrales al Congreso evaluando el impacto de estas medidas en la marina mercante nacional. Asimismo, se contempla la posibilidad de aplicar condiciones de reciprocidad con otros países.

"Buscamos adaptar el marco normativo a la realidad actual, sin perder de vista los intereses estratégicos del país", concluyó el legislador correntino, remarcando que el equilibrio entre protección y modernización es el único camino para un sistema logístico eficiente.