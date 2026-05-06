Caso Nahuá: su estado de salud y las pruebas que hunden a su padre y a Codazzi

En una conferencia de prensa brindada tras el exitoso operativo en el paraje Duraznillo, el ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, calificó el caso de la sustracción del menor Nahuá Santos Riquelme como un hecho de "violencia vicaria". Se trata de una figura donde el agresor utiliza a los hijos para ejercer violencia y daño psicológico hacia la madre.

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"Hemos encontrado al autor de la tentativa de homicidio y, lo más importante, junto al niño, que está en perfecto estado de salud", afirmó Gaya. El funcionario destacó la articulación del fiscal de turno, Javier Mosquera, y el despliegue de todos los medios provinciales para resolver el caso que mantuvo en vilo a Corrientes bajo la Alerta Sofía.

El estado de salud de Nahuá

Tras ser localizado a 40 kilómetros de Goya, el niño fue sometido a un control inicial con el médico de la policía. "Está con su mamá y está bien", confirmó el ministro.

No obstante, el menor fue trasladado al área de pediatría del Hospital San Roque para realizar estudios complementarios y asegurar su bienestar integral tras los dos días de cautiverio en zona rural.

Cámaras y antenas: cómo cayó "El Brasilero"

El jefe de la Policía, Miguel Leguizamón, brindó precisiones técnicas sobre la captura de Josías Santos Regis. El hallazgo fue posible gracias a la triangulación de antenas que permitió reducir el radio de búsqueda al paraje Duraznillo. Otro dato fundamental fue el relevamiento de cámaras que permitió seguir la ruta de escape y los pasos de Regis..

Además, Leguizamón valoró la colaboración civil: El dueño de un campo dio el aviso final al divisar a una persona desconocida con un menor a unos 500 metros de su propiedad.

Al momento de la detención, la policía secuestró el celular de Regis, aunque el arma de fuego utilizada en el tiroteo del domingo aún no fue localizada.

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La situación de José Codazzi

Leguizamón también ratificó los motivos de la detención del abogado José Fernández Codazzi. Según el jefe policial, las cámaras de seguridad fueron lapidarias: demostraron que Regis llegó al inquilinato del letrado y luego salió en la camioneta de este.

El vehículo regresó al lugar 50 minutos más tarde, tiempo coincidente con el traslado del prófugo hacia la zona de monte.

Además, se confirmó que en los allanamientos realizados en la vivienda y el estudio jurídico de Codazzi se secuestró documentación relevante para la causa, lo que complica su situación procesal bajo el cargo de encubrimiento agravado.