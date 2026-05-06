Plus Unificado de mayo en Corrientes: cronograma confirmado para el pago de los $110 mil

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes ratificó el esquema de pagos para el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) correspondiente al mes de mayo de 2026. El beneficio, que representa una suma de $110.000 por agente, es un componente clave del Ingreso Salarial Mensual que perciben los trabajadores estatales correntinos, junto con el Plus de Refuerzo y el sueldo básico.

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El pago comenzará oficialmente este jueves y se realizará de manera escalonada para garantizar el orden en las sucursales bancarias y cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA.

Cronograma detallado por terminación de DNI

Jueves 7: Documentos terminados en 0 y 1 .

Viernes 8: Documentos terminados en 2 y 3 .

Lunes 11: Documentos terminados en 4 y 5 . Este tramo ya estará disponible en cajeros automáticos y homebanking desde el sábado 9.

Martes 12: Documentos terminados en 6 y 7 .

Miércoles 13: Documentos terminados en 8 y 9.

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Alcance del beneficio

Desde la cartera económica recordaron que este adicional tiene carácter remunerativo, lo que impacta positivamente en el cálculo de otros beneficios y alcanza a la totalidad de la administración pública provincial, incluyendo a agentes activos, jubilados y pensionados.

Con este desembolso, el Gobierno busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales en el marco de la política salarial vigente, previa a la liquidación de los sueldos correspondientes al mes en curso.