Presidente de la Libertad Avanza de Chaco: “El hambre en Argentina es una mentira”

El presidente de la Libertad Avanza de Chaco, Alfredo “Capi” Rodríguez, encendió la polémica en las redes sociales al asegurar que en Argentina “el hambre es una mentira”.

Rodríguez se mostró en un video de Instagram cosechando mandiocas en una “huerta experimental” de su terreno.

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“En tu balcón, una cebollita de verdeo”

“Por ahí alguno me criticaba ´che, vos no vivís en la Argentina´. Sabés lo que pasa que yo estoy tratando de estimular para que pienses de una forma diferente, porque no significa solamente tener un terreno y hacer mandioca o tu huerta, sino cambiar la actitud, el espíritu”, explicó Rodríguez.

Y luego ejemplificó: “En tu balcón podés hacer un perejil, una cebollita de verdeo, porque vos podés. A vos te dijeron que no podías, que tenés que depender de otra persona para comer, lo básico del ser humano, la comida. Pero yo te digo que eso es una mentira”.

“El hambre en Argentina es una mentira”

“Te viven diciendo que vos no podés, sí podés. Sí podés salir adelante y sí podemos salir adelante en la Argentina con cada uno poniendo un granito. Basta de que te digan que vos no podés”, afirmó el dirigente libertario.

“El hambre en Argentina es una mentira”, concluyó Rodríguez en un video que despertó el enojo de algunos usuarios de Instagram.

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Pobreza en Chaco

Según el último informe del INDEC en el Gran Resistencia: 4 de cada 10 son pobres y más de 56 mil viven en la indigencia.

La indigencia alcanza al 13,2%, es decir, 56.427 personas que cubren la canasta básica alimentaria. Este indicador duplica el promedio nacional (6,3%) y expone la gravedad del escenario social en la región.