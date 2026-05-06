La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma oficial de pagos correspondiente al mes de mayo de 2026. Según los datos publicados en el sistema de consultas del organismo, el proceso de acreditación de haberes se activará de forma escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Cronograma de pagos de mayo de ANSES: quiénes son los primeros grupos que cobran

Para el grupo de titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), las fechas ya quedaron establecidas de manera fija. Aquellas personas que posean documentos finalizados en los números 0 y 1 tendrán disponible el dinero en sus cuentas bancarias a partir del lunes 11 de mayo. Este sector es el primero en recibir los fondos dentro del esquema mensual diseñado por la entidad previsional.

En el caso de los jubilados y pensionados que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y perciben haberes que no superan el primer intervalo de pago, la situación cambia levemente.

Los beneficiarios con DNI terminado en 0 comenzarán a cobrar sus haberes el lunes 11 de mayo, coincidiendo con el inicio de las Pensiones No Contributivas.

Sin embargo, para los jubilados del mismo grupo cuyos documentos terminan en 1, el depósito se realizará a partir del martes 12 de mayo. La ANSES mantiene este método de distribución diaria para evitar aglomeraciones en las entidades bancarias y garantizar que el flujo de fondos se procese sin inconvenientes técnicos en el sistema de pagos.

Cronograma para haberes que superan el mínimo y beneficiarios del SIPA

Por otro lado, el calendario contempla un esquema diferenciado para los jubilados y pensionados cuyos haberes mensuales superan el primer intervalo de pago establecido. Para este segmento, el organismo previsional determinó que tanto los documentos terminados en 0 como los terminados en 1 tendrán sus fechas de cobro unificadas hacia el final del mes.

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En este sentido, los beneficiarios de este grupo con las terminaciones mencionadas deberán esperar hasta el viernes 22 de mayo para acceder a sus haberes. Esta diferenciación en las fechas de cobro responde a la estructura habitual que utiliza la administración pública para organizar los desembolsos de mayor volumen de manera tardía respecto a los haberes mínimos.

El organismo recordó que los fondos permanecen en las cuentas bancarias de los titulares luego de la fecha de pago asignada, por lo que no es estrictamente necesario retirarlos el mismo día de la acreditación. Los usuarios pueden utilizar su tarjeta de débito o realizar operaciones a través de los canales digitales de sus bancos para gestionar el dinero de forma remota.

Modalidades de cobro y puntos de contacto de ANSES

La consulta del calendario de pagos se puede realizar de manera autogestionada a través del sitio web oficial de la entidad. Los beneficiarios solo necesitan ingresar su número de CUIL o el beneficio correspondiente en la sección de consultas para verificar el día exacto en que se depositará el monto en su cuenta de la seguridad social.

Además de los cajeros automáticos, los titulares de estos beneficios pueden retirar efectivo en diversos puntos de venta como supermercados o farmacias, siempre que realicen una compra con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde perciben el haber. Esta opción se mantiene vigente para descentralizar la atención en las sucursales bancarias durante los días de pago.

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ANSES también informó que las fechas pueden consultarse mediante la aplicación "Mi ANSES", utilizando la Clave de la Seguridad Social. El cronograma completo para el resto de las terminaciones de DNI continúa en orden correlativo durante las semanas siguientes, finalizando el proceso de pago para todas las categorías antes de que comience el mes de junio.

GZ / lr