La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó las condiciones vigentes para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH), una prestación destinada a igualar las oportunidades de niños y adolescentes en todo el territorio nacional. El beneficio le corresponde al padre, madre o titular que tenga hijos a cargo y se encuentre en situación de desocupación, sea trabajador no registrado o sin aportes, personal de casas particulares o monotributista social.

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Para percibir esta asignación, el titular a cargo debe ser argentino y residir en el país, mientras que los extranjeros o naturalizados tienen que acreditar un mínimo de dos años de residencia. En cuanto a los hijos, el organismo previsional estableció que deben ser menores de 18 años y solteros, aunque aclaró que no existe un límite de edad en caso de hijos con discapacidad.

El proceso administrativo requiere la presentación del DNI del titular y del hijo, junto con el certificado o partida de nacimiento del menor. También se solicita la documentación que acredite el estado civil o la convivencia, como certificados de matrimonio, unión civil o convivencia. ANSES remarcó que si una persona está a cargo de su hijo y no percibe la prestación, puede realizar el reclamo formal ante el organismo.

Liquidación mensual y modalidades de cobro

El esquema de pago de la AUH se divide en dos etapas mensuales según la normativa de ANSES. Los beneficiarios cobran todos los meses el 80% del monto total de la asignación, mientras que el 20% restante se retiene como complemento hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de salud y educación. El monto final a percibir depende directamente de la zona de residencia del titular.

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Los usuarios pueden consultar sus liquidaciones y fechas de pago a través de la plataforma mi ANSES, ingresando a la sección "Hijos" y luego "Mis Asignaciones" con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Esta consulta también se encuentra habilitada en la aplicación móvil del organismo. Si el beneficiario ya percibió asignaciones anteriormente, recibirá la AUH a través del mismo medio de cobro registrado.

El organismo indicó que si un trabajador recibe la Asignación Familiar por Hijo y pierde sus ingresos formales, el sistema realiza el cambio de forma automática para que empiece a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Para dar de alta un medio de cobro nuevo o modificar el existente, el trámite debe gestionarse mediante los canales digitales oficiales o en las oficinas de atención.

Acreditación de vínculos y actualización de datos personales

Un punto central para asegurar el cobro es mantener actualizados los datos personales y los vínculos familiares en la base de datos de ANSES. El primer paso consiste en revisar la información de contacto en mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, realizando las modificaciones necesarias en el momento si los datos están desactualizados.

Posteriormente, el titular debe verificar sus vínculos familiares en la solapa de "Información personal" dentro de la misma plataforma. En caso de que los datos sean incorrectos o falten registros, la corrección se realiza a través del canal de Atención Virtual. Para este trámite se debe adjuntar la documentación del grupo familiar, que incluye partidas de nacimiento, certificados de matrimonio o convivencia y los respectivos DNI.

ANSES alerta por estafas y robo de datos

Una vez que los vínculos familiares quedan acreditados y el sistema confirma que el solicitante cumple con todos los requisitos de residencia y situación laboral, el pago de la prestación se activa efectivamente. El organismo subrayó la importancia de completar estos pasos técnicos para evitar suspensiones en la liquidación o demoras en la acreditación de los fondos mensuales.

GZ / lr