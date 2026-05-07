jueves 07 de mayo de 2026
POLITICA
Sentencia histórica

La Justicia porteña le impone nuevas reglas a los conductores de Uber y otras plataformas

A través de un sorpresivo fallo se conoció que los conductores de aplicaciones deberán tener licencia profesional y pagar seguros, al igual que los taxistas.

Uber
Uber | MPF

Un sorpresivo fallo de la Justicia porteña movilizó a los conductores de aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber, DiDi y Cabify, quienes ahora deberán obtener una licencia profesional y pagar seguros, con el objetivo de regular la actividad y equiparar las obligaciones con los taxistas.

En desarrollo...

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AS.

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