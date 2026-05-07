Un sorpresivo fallo de la Justicia porteña movilizó a los conductores de aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber, DiDi y Cabify, quienes ahora deberán obtener una licencia profesional y pagar seguros, con el objetivo de regular la actividad y equiparar las obligaciones con los taxistas.

En desarrollo...

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

AS.