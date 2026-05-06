Carlos Rodríguez: "Lo mejor que podría hacer Milei por su país es ofrecer su renuncia indeclinable a la reelección en 2027"

El economista Carlos Rodríguez consideró que "lo mejor que podría hacer" el presidente Javier Milei "por su país es ofrecer su renuncia indeclinable" a la candidatura presidencial para los comicios del año próximo.

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"Renuncia indeclinable a la reelección"

El exviceministro de Economía de Carlos Menem aseguró que "lo mejor que podría hacer Javier Milei por su país es ofrecer su renuncia indeclinable a la reelección en 2027 (no en 2031)".

Además señaló que "eso abriría una sana competencia en el arco de la Centro Derecha para buscar al mejor candidato para competir con el peronismo populista".

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Qué dijo Carlos Rodríguez

"Eso es algo que difícilmente ocurra con Milei en el gobierno", estimó el economista formado en la Escuela de Chicago.

Y luego completó en una publicación de la red social "X": "Especialmente cuando la corrupción es el tema dominante en el partido de gobierno".

"Creo que lo que propongo fortalecería el proceso de cambio que experimenta la Argentina", concluyó Rodríguez.

El tuit del exfuncionario menemista despertó la polémica en esa red social con centenares de comentarios de sus seguidores.

Inflación y emisión futura

En otro mensaje, Rodríguez sostuvo que "según la teoría de los rezagos monetarios que propaga Milei (en la cual no creo), la inflación de marzo debe ser el resultado de la política monetaria de los últimos 26 meses".

"Como en marzo se cumplieron 27 meses de gobierno de LLA, no puede culparse a la administración de Alberto (Fernández) por el resultado de 3.4% mensual y 32.6% anual. Yo creo que la inflación actual está más determinada por la emisión monetaria futura esperada que por la emisión pasada", cerró Rodríguez.