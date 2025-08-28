Franco Rinaldi: “El Gobierno del presidente Milei está mostrando un amateurismo para el manejo de una crisis”

El consultor liberal Franco Rinaldi consideró que “el Gobierno del presidente Milei está mostrando un amateurismo para el manejo de una crisis” en relación a la denuncia por el supuesto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Germán Martínez: “Mientras el pueblo argentino hace un gran esfuerzo, estos están choreando”

“Muy amateur”

“Lo que me pasa con este quilombo es que me baja mucho las ganas de ir a votar. Creo que con mi amigo Crespo no vamos a ir a votar, me baja mucho las ganas de ir a votar”, insistió el también experto en navegación comercial en su canal de streaming.

Además calificó como “muy preocupante” y “muy amateur” el modo en el que el Ejecutivo gestionó la denuncia sobre los audios atribuidos al extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo.

“Creo que el manejo de la crisis es realmente muy flojo. Me llama mucho la atención de que hemos pasado de la circunstancia en la cual el Presidente de la Nación debatía en todos los programas, en “Animales Sueltos”, en “Intratables”, en el programa de la hija de Mirtha Legrand. Y de pronto me quieren decir que al presidente no lo pueden poner delante de una conferencia de prensa”, sostuvo Rinaldi.

“No veo por qué el presidente de la Nación no debería o no podría dar una conferencia de prensa, con un periodista que le quiere hacer preguntas de verdad”, enfatizó.

“Yo vi la aparición del presidente el viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario y realmente me generó preocupación. El presidente no es un profesor de Economía, es el presidente de la Nación”, analizó.

Una encuesta revela que la imagen de Milei cayó casi 10 puntos en las últimas semanas

La reacción de Carlos Maslatón

El analista financiero Carlos Maslatón comentó esa publicación en la red social “X”: “Rinaldi, es muy mala señal para el Gobierno que los abandones en este momento. Parece que estás advirtiendo que el plan económico es un fraude y fracasó por completo, y que a Karina y Milei solo les importa robar fondos públicos”, aseguró.

A lo que Rinaldi le respondió: “Carlos esto, sacando lo del manejo de la crisis, lo dije siempre. No es de ahora. No hay abandono. Unlike you no fui nunca del espacio del presidente. No soy ni fui funcionario tampoco, ni militante. Tampoco hago ninguna advertencia sobre el plan económico. Las proyecciones te las dejo a vos, doctor!”.