Denunciaron al Ministerio de Salud de Chaco por las fallas que permitieron actuar a la “falsa médica”

El escándalo por la “falsa médica” que ejerció durante meses en hospitales públicos del Chaco sumó, por parte del interbloque Frente Chaqueño, una denuncia ante la Justicia contra el Ministerio de Salud provincial y funcionarios del área al considerar que existieron graves fallas de control que permitieron que una mujer trabajara sin título habilitante dentro del sistema sanitario público.

La presentación judicial sostiene que el caso de Lidia Mabel Ojeda, detenida días atrás en Buenos Aires acusada de ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos, no puede reducirse a una maniobra individual, sino que expone una cadena de omisiones administrativas y controles que, según remarcaron, “nunca funcionaron”.

“Esto no pasó en la oscuridad. Estaba en las planillas, en los cronogramas, en los registros. Todos lo sabían o debían saberlo”, señalaron desde el espacio opositor al fundamentar la denuncia.

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Planillas, pagos y documentación oficial

De acuerdo con la presentación, el Frente Chaqueño incorporó documentación que, según afirman, demuestra que Ojeda tenía una presencia habitual dentro del sistema sanitario provincial. Entre las pruebas aportadas figuran registros de guardias, cronogramas mensuales, comprobantes de transferencias y documentación oficial firmada presuntamente por la acusada.

La denuncia sostiene que la mujer realizaba tareas médicas tanto en el ámbito privado como en hospitales públicos y que percibía pagos de manera regular, incluso a través de aplicaciones financieras, sin que se activaran mecanismos de verificación sobre su identidad profesional o matrícula.

Para los denunciantes, uno de los aspectos más graves es que la situación habría sido visible para distintos sectores administrativos y sanitarios durante un período prolongado.

“Si nadie controla, esto puede volver a pasar”, advirtieron.

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Las actas de defunción y el impacto sobre las familias

Uno de los puntos centrales de la denuncia presentada ante la Justicia es que la mujer habría firmado más de diez actas de defunción mientras se desempeñaba como médica sin contar con título habilitante.

Ese dato ya había surgido en la investigación judicial que lleva adelante la Fiscalía de Investigación Penal N°3 y ahora fue retomado por el Frente Chaqueño para cuestionar el funcionamiento del sistema de control sanitario provincial.

“Hay más de diez familias que fueron a buscar atención médica y terminaron velando a sus seres queridos. Esto no es un error administrativo: es una falla estructural que tiene consecuencias humanas”, sostuvieron desde el interbloque.

La oposición plantea que el episodio no sólo compromete a quienes habrían facilitado el ingreso de Ojeda al sistema sanitario, sino también a las máximas autoridades encargadas de supervisar los mecanismos de validación profesional dentro de hospitales y centros de salud.

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La denuncia alcanza al ministro Sergio Rodríguez

En la presentación judicial, el Frente Chaqueño apuntó directamente contra el ministro de Salud del Chaco, Sergio Rodríguez, y otros funcionarios del área por la presunta responsabilidad institucional derivada de la ausencia de controles.

Según remarcaron, el caso expone una falla simultánea entre el sector privado, el sistema hospitalario y el Estado provincial. “Falló el privado, falló el hospital y falló el Estado. Cuando nadie controla, el sistema se rompe. Y cuando el sistema se rompe, el costo lo pagan las familias”, afirmaron.

Además, advirtieron sobre la gravedad institucional del caso y plantearon interrogantes sobre posibles situaciones similares en otros centros sanitarios de la provincia. “Si esto pasó durante tanto tiempo sin que nadie intervenga, la pregunta es inevitable: cuántas situaciones más puede haber en otros hospitales”, señalaron.

La detención de Ojeda en Buenos Aires

La denuncia política se conoció pocos días después de la detención de Lidia Mabel Ojeda, de 43 años, quien permanecía prófuga con pedido de captura nacional emitido por la Justicia chaqueña. La mujer fue arrestada en la localidad bonaerense de Santos Lugares, partido de Tres de Febrero, luego de un operativo realizado con colaboración de la Policía de Investigaciones del Chaco.

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La causa judicial sostiene que Ojeda habría presentado documentación apócrifa para desempeñarse como médica en distintos hospitales chaqueños, entre ellos los de Quitilipi y Presidencia de la Plaza.

La investigación comenzó tras una denuncia realizada por el director de la Zona Sanitaria II, Orlando Di Núbila, quien alertó sobre irregularidades detectadas durante las guardias médicas que realizaba la acusada. Según se pudo establecer, la matrícula profesional utilizada por Ojeda pertenecía en realidad al médico Horacio Daniel Vázquez, quien desconocía completamente la maniobra.

La investigación sigue abierta

Durante distintos allanamientos realizados en Sáenz Peña, los investigadores secuestraron insumos médicos, uniformes de enfermería, documentación de pacientes y papeles parcialmente quemados, entre ellos un sello oficial del Ministerio de Salud Pública correspondiente al Hospital “Dr. Emilio F. Rodríguez” de Quitilipi.

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La causa continúa bajo investigación mientras la fiscalía intenta determinar el alcance de las tareas desempeñadas por Ojeda dentro del sistema sanitario y las posibles responsabilidades administrativas y políticas derivadas del caso.

En paralelo, la nueva denuncia presentada por el Frente Chaqueño busca ampliar la discusión judicial hacia el funcionamiento interno del sistema de controles del Ministerio de Salud provincial y el nivel de conocimiento que pudieron haber tenido distintas autoridades sobre la presencia de una persona sin título ejerciendo funciones médicas.