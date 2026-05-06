Conmoción en Chaco: un policía asesinó a su padre y ejecutó a su expareja durante una toma de rehenes

Un cabo primero de la Policía del Chaco, Luciano Etudie, está acusado de haber asesinado primero a su padre y luego a su expareja en medio de una dramática toma de rehenes desarrollada en el paraje Las Tres Bocas, en Puerto Vilelas.

La investigación preliminar, encabezada por la fiscal de Investigación Penal N°11, Noelia Benítez, expone una cadena de hechos violentos que comenzó durante la mañana del martes en una vivienda de Resistencia y terminó horas después frente a efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), negociadores policiales y personal de distintas divisiones que intentaban evitar el desenlace fatal.

La víctima del femicidio fue identificada como Graciela Mabel López, de 33 años, mientras que el hombre hallado muerto en Resistencia era Luciano Alberto Etudie, un expolicía de 57 años y padre del acusado. Para los investigadores, ambos hechos forman parte de una misma secuencia criminal y existen indicios de que el ataque pudo haber sido planificado previamente.

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La toma de rehenes en Puerto Vilelas

El episodio que terminó con el femicidio ocurrió cerca del mediodía sobre avenida Río Paraná, en la zona de Las Tres Bocas, donde el efectivo policial mantenía cautivos a su expareja y al hijo de ambos, un niño de apenas cinco años.

Según explicó la fiscal Benítez, el alerta llegó alrededor de las 10.30 de la mañana a través del oficial Luque, de la Comisaría de Puerto Vilelas. A partir de ese momento se activó un protocolo de crisis y comenzaron a trabajar en el lugar efectivos del COE, negociadores policiales y autoridades de alto rango que intentaban persuadir al uniformado para que depusiera su actitud.

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En medio de las negociaciones, el menor logró ser liberado y fue trasladado bajo resguardo policial hasta una dependencia de la zona, donde quedó acompañado por familiares directos. Sin embargo, cuando la situación parecía encaminarse hacia una resolución favorable, la violencia escaló de manera brutal.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Etudie llevó a Graciela López hacia un tinglado y le disparó en la cabeza, asesinándola delante del despliegue policial que intentaba evitar el crimen. “Hoy tenemos que hablar de un suceso más de femicidio que se lleva la vida de la señora Graciela López”, lamentó la fiscal durante una conferencia de prensa brindada menos de 24 horas después de los hechos.

El enfrentamiento con el COE y la reducción del agresor

Tras cometer el femicidio, el efectivo policial habría apuntado y disparado contra el personal que participaba del operativo. Esa situación derivó en la intervención armada del Cuerpo de Operaciones Especiales, cuyos integrantes repelieron la agresión y lograron reducir al atacante luego de herirlo.

El acusado fue trasladado primero al Hospital Perrando y posteriormente derivado al Sanatorio Chaco, donde permanece internado en terapia intensiva bajo custodia policial. “Gracias a Dios, porque esto podría haber llevado otras vidas”, expresó Benítez al referirse a la actuación del grupo táctico durante el operativo.

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El crimen del padre y la segunda escena de horror

Mientras el operativo aún se desarrollaba en Puerto Vilelas, la Policía comenzó a investigar una frase pronunciada por el propio Etudie durante la negociación. Según revelaron fuentes judiciales y policiales, el uniformado dijo haber cometido “otra macana” horas antes, lo que llevó a los investigadores hasta una vivienda ubicada sobre calle Lestani al 600, en Resistencia.

Allí encontraron muerto a Luciano Alberto Etudie, padre del acusado y exintegrante de la fuerza policial. La principal hipótesis sostiene que el hombre fue asesinado alrededor de las 8.30 de la mañana dentro de una habitación ubicada en la planta alta de la vivienda donde convivía con su madre, una mujer de 88 años con discapacidad visual, y otra joven de 30 años.

La secuencia comenzó a descubrirse cuando la hermana del ex policía llegó al domicilio luego de enterarse de la grave situación que protagonizaba su sobrino en Puerto Vilelas. Al intentar ingresar a la habitación encontró la puerta trabada desde adentro. Después de llamar al teléfono celular de su hermano y escuchar el aparato sonar dentro del cuarto, logró observar el cuerpo desde un balcón.

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La hipótesis de una ejecución planificada

Uno de los elementos más impactantes de la investigación es la hipótesis que sostiene que el cabo primero habría utilizado una almohada para amortiguar el sonido del disparo antes de ejecutar a su padre de un tiro en el rostro.

La fiscal Benítez confirmó además que existen indicios que permiten sospechar una posible planificación previa de toda la secuencia criminal. “Tengo indicios de creer que él lo tenía planeado”, afirmó la funcionaria judicial.

Según explicó, luego del asesinato de su padre, el policía habría utilizado el automóvil de la víctima para trasladarse hasta Puerto Vilelas. “Él fue a buscar el auto a la casa de su papá. La buscó a ella y la tenía contra su voluntad a punta de pistola. Estaba preparado como para huir después”, sostuvo.

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Celulares secuestrados y antecedentes por violencia de género

Durante las pericias realizadas en ambas escenas, los investigadores secuestraron varios teléfonos celulares que ahora serán sometidos a análisis. Uno de ellos había sido arrojado al río por el propio acusado antes de ser reducido.

Además, en la escena del femicidio fueron secuestrados el arma utilizada, cargadores y otros elementos considerados clave para reconstruir el recorrido y las decisiones tomadas por el efectivo antes de los asesinatos.

Otro dato que surgió durante las últimas horas es que Luciano Etudie tenía antecedentes vinculados a violencia de género. Fuentes judiciales confirmaron que existió una causa previa tramitada en la Fiscalía N°4, actualmente archivada, donde una expareja había denunciado situaciones de violencia y contaba con botón antipánico y restricción perimetral.



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Benítez aclaró además que la ausencia de denuncias previas por parte de Graciela López no descarta la existencia de violencia de género dentro de la relación. “El contexto de violencia de género no requiere una denuncia anterior”, remarcó.

La Procuración General resolvió finalmente unificar las investigaciones del femicidio y del parricidio bajo la órbita de la fiscal Noelia Benítez, quien ahora intenta reconstruir minuto a minuto el recorrido realizado por el acusado, la cronología exacta de ambos asesinatos y el posible plan detrás.