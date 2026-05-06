“Más pobre que el vocabulario de Karina Milei”: las burlas a Adorni por sus fotos antes de ser funcionario

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llegó a la función pública a través de su eficacia comunicativa, en medios tradicionales pero sobre todo en redes sociales. Se ganó su lugar en política por su intensa dedicación a la "batalla cultural". Esa misma vocación por ser protagonista en la "calle digital", como llaman los ideólogos libertarios a las plataformas de publicación de contenidos, se le está volviendo en contra como un boomerang desde que comenzó a ser investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Lo que Manuel Adorni tapa

Más allá de la incesante producción de memes, también hay en marcha un intenso trabajo de archivo, que busca, encuentra y expone a la mirada pública fotos que muestran a Manuel Adorni cuando era "solo Adorni": es decir, antes del rápido proceso de ascenso social que se desencadenó con la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno. A cada foto le siguen decenas de comentarios, burlas y chistes a su costa, amparados en que se trata de un funcionario que construyó una imagen de pureza mientras señalaba con el dedo la corrupción ajena. "A Manuel 'Cascada' Adorni lo mató la ambición del nuevo rico. Antes de llegar al gobierno era más pobre que el vocabulario de Karina Milei", se destaca desde la cuenta de @TodoNegativo en X.

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Entre ellas, la que más circuló muestra a un Adorni visiblemente más joven, frente a una pequeña parrilla portátil, en un patio con una medianera con ladrillos sin revocar. Los comentaristas de internet destacan detalles como las alpargatas, la silla playera -"igual a las que se ven en Las Toninas"- o las bolsas de basura que se ven a sus pies. Sobre la mesa se ven alimentos desperdigados, como un paquete de arroz, sal y condimentos, que abonan la hipótesis de que el entonces panelista podría haber estado cocinando alguna comida al disco. Un usuario de la red X chicaneó: "Qué pinta de croto tenía para ser tan rico". Otra destacó: "Hasta me siento identificada, por las paredes con humedad".

Otra foto lo muestra sonriente junto a otra parrilla con carne desplegada, en un plano más cerrado. En esta imagen, algunos comentarios se ensañaron con los distintos tipos de ladrillos que se ven de fondo, y señalaron las diferencias con las propiedades de Adorni que actualmente investiga la Justicia: el departamento en la calle Miró, en Caballito, y la casa en el country Indio Cuá, con parrilla de lujo, pileta y cascada.

Manuel Adorni con la parrilla con ladrillos de distintos tipos de fondo.

Una usuaria se burló de los hábitos de consumo de Adorni: " Jajajaja hacía reclamos a defensa del consumidor por unas salchichas vencidas andaaaaaa y pagó un traje en 12 cuotas antes de entrar al gobierno en fin lo que votaron el nuevo millonario con la nuestra". Así, puso el dedo en la llaga de la lastimada credibilidad de Adorni, que todavía no pudo explicar cómo afrontó gastos tan superiores a sus ingresos.

También se difundió una imagen en la que el funcionario posaba semidesnudo delante de una ventana con vista a Playa Grande, en Mar del Plata, muy distinta a la de las playas caribeñas a las que accedió en los últimos años. Las vacaciones del jefe de Gabinete y su familia son otro de los puntos claves que la Justicia investiga para conocer si el funcionario cometió delitos económicos; se pone la lupa sobre un viaje familiar a Aruba y el famoso vuelo privado a Punta del Este.

Manuel Adorni desde un piso alto del hotel Costa Galana, en Mar del Plata.

Aunque muchos usuarios señalaron que la foto parece haber sido tomada desde el hotel Costa Galana, uno de los más caros de la ciudad, otros se ensañaron con la cara del jefe de Gabinete.

Una foto del ex vocero presidencial con gorro de Papá Noel y el pulgar en alto, mientras sostiene una copa de vino en la mano y posa de espaldas a un árbol de Navidad, llamó a risa a los tuiteros.

Las navidades pasadas de Manuel Adorni.

"Es un hdp nació para sticker de WhatsApp", dijo un usuario identificado como @lautaroglok. "No se puede ser tan memeable".

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Otro usuario fustigó a Adorni con una frase en la que se sirve del mito de Maradona y su impronta social para dar a entender que el jefe de Gabinete se labró su destino con sus propias palabras, por mostrarse como ejemplo de rectitud y luego actuar de forma no consistente. Fue Guillermo Morales, quien sintetizó: "Canchereó a Maradona (muerto). Es imposible que termine bien".

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