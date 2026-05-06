Hoteleros de Estados Unidos están preocupados por la falta de demanda en las reservas para el Mundial

A casi un mes del Mundial 2026, el sector del turismo de Estados Unidos expresó preocupación por la falta de demanda en las reservas hoteleras y la lentitud en las ventas de paquetes de alojamiento. La falta de atracción afectó principalmente a las plazas de Miami, Nueva York y Los Ángeles.

La Asociación Americana de Hoteles y Hospedajes (AHLA) encuestó a sus miembros en las 11 áreas metropolitanas de Estados Unidos, incluidas las sedes del certamen. El Mundial se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

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El informe de AHLA indica que "varios factores han atenuado el entusiasmo inicial". "Cerca del 80% de los encuestados afirma que las reservas de hotel están por debajo de las previsiones iniciales", agrega.

En Kansas City, sede en la que debutará la Selección Argentina, las reservas son incluso más bajas de los habitual para los meses de junio y julio. En Boston, Filadelfia, San Francisco y Seattle, "numerosos encuestados describen el torneo como un 'no acontecimiento'".

El informe considera que el ambiente general en torno al turismo en Estados Unidos está frenado a los aficionados extranjeros, en particular por las restricciones en las concesión de visados. "Muchos (...) tienen la impresión de que no se les va a recibir con un trato de alfombra roja", señaló el reporte.

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A todo ello se suman los costos del viaje a Estados Unidos, acentuados por la subida reciente del precio de la gasolina y de los pasajes de avión. AHLA también pone en la mira a la propia FIFA, reprochando que reservara con antelación miles de habitaciones y luego las cancelara.

Para que el Mundial esté a la altura de todas sus promesas, Rosanna Maietta, presidenta de la asociación hotelera, señaló que "Estados Unidos y la FIFA deben velar por que los viajeros internacionales disfruten de una acogida cálida y de una estancia sin contratiempos".

Para la ejecutiva, "esto implica evitar cualquier aumento innecesario de los costos relacionados con los visados y el transporte en torno a los partidos, así como disuadir a las autoridades locales de imponer subidas de impuestos de última hora".

BGD/ML