Trump amenaza con "volar de la faz de la tierra" a Irán y acusa al Papa de poner en peligro a los católicos

Con su verborragia habitual, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a poner en vilo al mundo. En una entrevista con FOX News, advirtió que Irán "será volado de la faz de la Tierra" si ataca buques estadounidenses en el estrecho de Ormuz. Poco después, en declaraciones a la cadena Salem News, acusó al papa León XIV de "poner en peligro a muchos católicos" por su postura sobre el conflicto con Irán .

Las amenazas de Trump se produjeron en medio de una escalada militar, mientras el Pentágono ponía en marcha la operación "Proyecto Libertad", que desplegó más de 100 aviones y unos 15.000 soldados en la zona del estrecho de Ormuz, e Irán apuntaba a los buques estadounidense con misiles y drones.

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Este lunes, dos buques con bandera estadounidense lograron transitar el estrecho bajo protección de la Armada de EE.UU., aunque la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lo negó. Irán les lanzó misiles de crucero y drones, según admitió el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM. Estados Unidos destruyó seis pequeñas embarcaciones iraníes que intentaron interferir con la operación.

Ormuz, otra vez zona de combate y disputa informativa

Irán considera que la operación estadounidense viola el alto el fuego que regía desde abril. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó: "No hay una solución militar para una crisis política". La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica, afirmó que dos misiles impactaron en una fragata estadounidense cerca del puerto de Jask, en la entrada sur del estrecho, y que la nave debió retroceder. Un funcionario estadounidense desmintió esa versión ante The Jerusalem Post .

Trump afirmó en la entrevista con FOX News que Estados Unidos dispone de "más armas y municiones de un grado mucho más alto que antes", y se ufanó de su superioridad bélica. "Tenemos el mejor equipamiento. Tenemos material por todo el mundo. Tenemos estas bases por todo el mundo. Están todas abastecidas de equipamiento. Podemos usar todo eso, y lo haremos, si lo necesitamos", desafió.

Un carguero surcoreano y un buque cisterna de los Emiratos Árabes Unidos también sufrieron ataques iraníes.Trump instó a Corea del Sur a sumarse a los esfuerzos estadounidenses para proteger el tránsito de buques cerca de Irán .

Trump intensifica sus ataques contra el Papa

En la entrevista con el periodista conservador Hugh Hewitt, Trump afirmó que el Papa León XIV "está poniendo en peligro a muchos católicos" porque, según el presidente, el pontífice “cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear". Trump también acusó al Papa de "escuchar a la izquierda radical" y de ser "pésimo en política exterior" . En una publicación anterior en Truth Social, el mandatario había escrito: "No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear" .

El papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, viajará a Italia esta semana para reunirse con el pontífice. Será el primer encuentro de alto nivel entre el Vaticano y un funcionario clave de la administración Trump desde que el presidente inició sus críticas a la posición de León ante la guerra. Rubio anticipó que mantendrá una reunión "franca" con el Papa. El viaje también está condicionado por las duras críticas recientes de Trump a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a la que llamó "cobarde".

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y Donald Trump.

La tensión entre Trump y el papa León XIV comenzó al inicio de la guerra. En abril, el pontífice denunció que quienes "manipulan la religión y el propio nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico o político" arrastran "lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia" . Trump respondió con una publicación en Truth Social en la que amenazó: "toda una civilización morirá esta noche", en referencia a Irán . El Papa calificó esa amenaza como "realmente inaceptable" . Desde entonces, el conflicto entre el presidente Estados Unidos y el primer Papa de esa nacionalidad no para de escalar.