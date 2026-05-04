Hantavirus en el crucero que salió de Ushuaia: qué se sabe de las tres muertes y los nuevos casos

Tres ciudadanos europeos fallecieron y otros cinco permanecen bajo vigilancia médica luego de que se detectara un brote de hantavirus a bordo del crucero de lujo MV Hondius, el cual zarpó desde el puerto de Ushuaia el pasado 20 de marzo. Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) este domingo, el foco infeccioso ha dejado hasta el momento una víctima fatal a bordo, dos fallecidos tras ser evacuados a Sudáfrica y varios pacientes en estado crítico. La embarcación, operada por la firma Oceanwide Expeditions, se encuentra actualmente fondeada frente a Praia, Cabo Verde, mientras se coordinan nuevas evacuaciones sanitarias.

El perfil de las víctimas fatales encendió las alertas a nivel internacional. Los dos primeros fallecidos fueron un matrimonio oriundo de los Países Bajos: un hombre de 70 años, quien murió en el barco y cuyo cuerpo fue trasladado a la isla de Santa Elena, y su esposa, de 69 años, quien falleció tras ser evacuada a un hospital en Johannesburgo. Sobre la tercera víctima fatal, las autoridades indicaron que se trataría de un pasajero que aún permanece en la morgue del buque a la espera de protocolos de repatriación.

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Entre los casos más graves, un ciudadano británico de 69 años permanece internado en terapia intensiva en Sudáfrica. Además, dos pasajeros con síntomas continúan a bordo y su evacuación está siendo analizada en coordinación con autoridades sanitarias internacionales. A esto se suman al menos tres tripulantes bajo observación estricta por haber mantenido contacto estrecho con las víctimas fatales.

La OMS indicó que está “facilitando la coordinación” entre los países involucrados y la empresa operadora del barco, Oceanwide Expeditions, para organizar el traslado de los pacientes. También destacó “la rapidez de las medidas adoptadas y la cooperación entre las partes implicadas”.

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El crucero permanece frente a las costas de Cabo Verde a la espera de definiciones sobre el destino de los pasajeros y las condiciones sanitarias a bordo. Las autoridades analizan la posibilidad de trasladar a los casos sospechosos a tierra para su aislamiento y tratamiento.

Desde el organismo internacional buscaron llevar tranquilidad al señalar que el riesgo para la población general es bajo y que no se recomienda imponer restricciones de viaje. No obstante, se mantiene el seguimiento epidemiológico de los pasajeros y tripulantes.

La hipótesis del contagio y la cepa Andes

Aunque el hantavirus suele transmitirse por el contacto con secreciones de roedores silvestres, la preocupación de los infectólogos radica en el origen del viaje. Al haber zarpado de la Patagonia argentina, no se descarta la presencia de la cepa Andes. A diferencia de otras variantes, esta cepa tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona, lo que explicaría la propagación en un ambiente cerrado como el de un crucero.

Cabe recordar que Argentina ha experimentado un aumento de casos de hantavirus en 2025, con un saldo de 22 muertes. El antecedente más grave en la región fue el brote de Epuyén en 2018, que obligó a realizar aislamientos obligatorios por contacto estrecho tras confirmarse la transmisión interhumana.

Los síntomas iniciales de esta enfermedad viral incluyen fiebre, dolores musculares y malestar general, pero en los casos más severos puede evolucionar rápidamente hacia un síndrome respiratorio agudo.

GD/ML