Hantavirus en el crucero: Cabo Verde impide desembarcar a los dos pasajeros enfermos

Los pasajeros del crucero MV Hondius, en el que se desató un brote letal de enfermedad infecciosa, no podrán desembarcar en el puerto de Praia, Cabo Verde, tal como estaba previsto. Una prohibición de las autoridades sanitarias del país africano malogró los planes de la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, que intenta repatriar a las dos personas a bordo con síntomas compatibles con el hantavirus. Ahora, la compañía evalúa que desciendan en las islas Canarias, España.

Según informa AFP, ante la falta de autorización para evacuar a los enfermos a tierra firme, médicos locales subieron a bordo del crucero atracado en el puerto de Praia para para evaluar su estado de salud. Tres de los pasajeros del barco ya fallecieron; dos a bordo, y la tercera, en el área de terapia intensiva de un hospital de Johannesburgo, Sudáfrica. Otro pasajero, de nacionalidad británica, permanece internado en el mismo hospital.

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"No se concedió al buque la autorización para atracar en el puerto de Praia" con el fin de "proteger a la población caboverdiana", declaró el domingo por la noche la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Maria da Luz Lima, a la emisora Radio de Cabo Verde.

Según un comunicado difundido este lunes por Oceanwide Expeditions, la compañía está considerando la posibilidad de desembarcar a sus pasajeros en las islas Las Palmas y Tenerife, en Canarias, mientras toma medidas de aislamiento para evitar la propagación del brote. "A bordo se están aplicando estrictas medidas de precaución, incluidas aislamiento, protocolos de higiene y vigilancia médica", afirmó la compañía. A bordo permanecen 149 personas de 23 nacionalidades.

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La empresa también confirmó que el paciente internado en Johannesburgo está infectado con el hantavirus. Todavía no se constató científicamente que haya sido este virus el que causó los tres fallecimientos. La Organización Mundial para la Salud indicó este domingo que se había confirmado un caso de infección por hantavirus y que había "otros cinco casos sospechosos".

El hantavirus afecta principalmente a roedores y se transmite a través de sus deposiciones y su saliva. Es extremadamente raro que se transmita a humanos. Por eso, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, emitió un mensaje tranquilizador: "El riesgo para el conjunto de la población sigue siendo bajo. No hay ningún motivo para que cunda el pánico ni para imponer restricciones de viaje", aseguró. Destacó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y "no se transmiten fácilmente entre personas".

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Aproximadamente 200 casos de síndrome pulmonar por hantavirus ocurren cada año, principalmente en América del Norte y del Sur, según la agencia de salud pública de Canadá. Pueden originarse a través de una mordedura de una rata, el contacto con estos animales o sus excrementos, así como la inhalación de polvo contaminado.

No hay vacunas desarrolladas todavía para el hantavirus, así como tampoco medicamentos específicos para combatir la infección. En ese escenario, los tratamientos médicos se limitan a intentar aliviar los síntomas respiratorios.

MB/fl